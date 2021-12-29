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Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым
Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым - РИА Новости, 29.12.2021
Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T06:15
2021-12-29T09:21
в мире
москва
нато
жозеп боррель
сша
европа
сергей рябков
евросоюз
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми.По словам Борреля, Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило."Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия", — отметил он.Переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году", считает глава европейской дипломатии."Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", — заявил Боррель.Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза"."Это абсурд. Мы не примем этого", — сказал собеседник Welt.По его словам, переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это "вопрос, который касается не только США и России"."ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии", — считает Боррель.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html
https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html
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в мире, москва, нато, жозеп боррель, сша, европа, сергей рябков, евросоюз, россия
06:15 29.12.2021 (обновлено: 09:21 29.12.2021)
 
Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым

Глава дипломатии ЕС Боррель: требование Москвы прекратить расширение НАТО и ЕС неприемлемо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми.

"Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины", — сказал он.

По словам Борреля, Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило.
"Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия", — отметил он.
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Переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году", считает глава европейской дипломатии.
"Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", — заявил Боррель.

Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза".
"Это абсурд. Мы не примем этого", — сказал собеседник Welt.

По его словам, переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это "вопрос, который касается не только США и России".
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"ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии", — считает Боррель.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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В миреМоскваНАТОЖозеп БоррельСШАЕвропаСергей РябковЕвросоюзРоссия
 
 
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