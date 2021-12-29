https://ria.ru/20211229/rasshirenie-1765930016.html

Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым

Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым - РИА Новости, 29.12.2021

Боррель назвал требование прекратить расширение НАТО на восток неприемлемым

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T06:15

2021-12-29T06:15

2021-12-29T09:21

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми.По словам Борреля, Москва впервые "представила свою повестку в письменной форме", чего ранее никогда не происходило."Так делают только победители: говорят, что это и то — мои условия", — отметил он.Переговоры должны касаться не только Украины и расширения НАТО на восток, а "всех нарушений договора с момента принятия Хельсинкского заключительного акта в 1975 году", считает глава европейской дипломатии."Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом", — заявил Боррель.Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза"."Это абсурд. Мы не примем этого", — сказал собеседник Welt.По его словам, переговоры по архитектуре европейской безопасности и гарантиям безопасности — это "вопрос, который касается не только США и России"."ЕС должен присутствовать на этих переговорах, такие переговоры имеют смысл только в том случае, если они проводятся в тесной координации с ЕС и при его участии", — считает Боррель.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов Москва предлагает, чтобы натовские страны предоставили гарантии, исключающие дальнейшее продвижение в восточном направлении, в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211224/evrosoyuz-1765215041.html

https://ria.ru/20211220/ultimatum-1764453150.html

https://ria.ru/20211229/peregovory-1765925724.html

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в мире, москва, нато, жозеп боррель, сша, европа, сергей рябков, евросоюз, россия