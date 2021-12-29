Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211229/rabstvo-1765821573.html
"Бьют, не платят, унижают": что происходит с рабочими под Ростовом-на-Дону
"Бьют, не платят, унижают": что происходит с рабочими под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 29.12.2021
"Бьют, не платят, унижают": что происходит с рабочими под Ростовом-на-Дону
Олег Шпотя осенью устроился на ферму в Ростовской области. По его словам, хозяин контролировал каждый шаг, не давал зарплату, за неповиновение грозился избить... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:00
2021-12-29T07:58
общество
волгоградская область
полиция
деньги
работа
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765830401_0:346:2729:1881_1920x0_80_0_0_bd2da8db522cf0b49fc26c2a3c6f691b.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Олег Шпотя осенью устроился на ферму в Ростовской области. По его словам, хозяин контролировал каждый шаг, не давал зарплату, за неповиновение грозился избить. Жалобы в полицию не помогли. О том, как удалось выбраться, — в материале РИА Новости."Из еды — вермишель на кипятке"Олег работал пастухом в Астрахани. В ноябре поехал домой в Волгоградскую область. Планировал отдохнуть пару дней, а затем найти новое место. На автовокзале разговорился с таксистом. Тот рассказал, что знает небольшую ферму в селе Корсаки под Ростовом-на-Дону, где как раз нужны люди.Созвонился с хозяином, тот пообещал крышу над головой, бесплатное питание и достойную зарплату без задержек. Таксист предложил подбросить — за счет работодателя."Я живу один, семьи нет. Очень нужны были деньги помочь сестре. И когда меня позвали на ферму, я, недолго думая, согласился", — говорит Шпотя.Его поселили в хозяйственной постройке вместе с двумя другими работниками. Вместо окон полиэтиленовый пакет, в углу — печка. Санузла нет.Шпотя понял, что долго в таких условиях не выдержит. Решил дождаться аванса и уехать: "В кармане ни копейки, все отдал родным. Да и холодно уже было, я не мог просто взять и уйти"."Бей их почаще"Однако зарплату сильно задерживали, и вечером 23 ноября Шпотя вызвал полицию. Приехали трое сотрудников из Пролетарского района. "Осмотрели территорию, потом посадили в машину и пригрозили: если поеду в отделение, то там меня встретит хозяин. Дали понять, что ничем хорошим это не закончится".На следующее утро он снова позвонил по номеру 112. По его словам, пришел участковый, снял отпечатки пальцев у всех рабочих, чтобы проверить, не объявлен ли кто-то из них в розыск. Хозяин фермы за этим наблюдал.Олег все же успел пожаловаться родным. Те обратились в движение против рабства "Альтернатива". Волонтеры приехали на ферму в середине декабря, забрали Шпотю и еще одного рабочего — Юрия."Третий — местный пенсионер, ему некуда деваться, поэтому остался", — поясняет Шпотя.Волонтеры помогли рабочим добраться до дома: Юрию — в Подмосковье, Олегу — на хутор Амелино. Сообщили в полицию, но реакции не последовало.Саид, хозяин фермы, обвинения отвергает. "Шпотя лжет! Ко мне уже приезжали с проверкой, опрашивали соседей, жалоб нет, — говорит он. — У нас хутор небольшой, восемь хозяйств. Все друг друга знают, даже двери на ночь не запираем".По его словам, Олег злоупотреблял алкоголем и вызывал полицию пьяный: "Никто не отговаривал его ехать в отделение. Он не мог даже толком объяснить, зачем вообще позвонил. А участковый наш — порядочный, вежливый, настоящий профессионал. Шпотя на него клевещет".Избиения Саид тоже отрицает. "У них холодильник забит едой, — добавляет он. — Всегда свежее мясо, колбасы, пельмени. Даже сладости. В общем, все что хотят. Ко мне из области с проверкой приедут. Пусть — мне скрывать нечего".В пресс-службе МВД Ростовской области РИА Новости подтвердили: Шпотя обращался в полицию с жалобой на то, что его насильно удерживали на ферме. Участковый оперативно выехал на место, уладил конфликт. "Стороны претензий друг к другу не имеют", — уточнили в ведомстве. Назначена служебная проверка."Жалоб не было"Основатель движения "Альтернатива" Олег Мельников поясняет: если слова Шпоти подтвердятся, то хозяину грозит до двух лет заключения по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы с применением насилия"). Поэтому в ситуации нужно тщательно разобраться.Это не первый подобный случай. Схема вербовки на фермы проста и давно известна: безработным или бездомным обещают питание, жилье и стабильный доход. Многие соглашаются. Только в Ростовской области из рабства каждый месяц вызволяют одного-двух человек.Такая вербовка распространена в южных регионах, особенно в Дагестане. В столице же главный "поставщик" рабов — площадь трех вокзалов. Посредники, заключив с "клиентом" удачную сделку, предлагают выпить и подмешивают снотворное. Затем человека в бессознательном состоянии вывозят в другую область."На днях освободили женщину. Она ушла от мужа после ссоры, собиралась к подруге, была очень расстроена и подавлена. Этим воспользовались, подошли на вокзале в Ростове, распылили в лицо перцовый баллончик и отвезли на мусоросортировочный завод, — рассказывает Мельников. — Супруг обратился за помощью к нам. Еле нашли".По данным "Альтернативы", там же удерживают еще около 15 человек.С 2009-й по 2020-й в России завели почти сорок уголовных дел, связанных с рабским трудом. Волонтеры уже спасли более 1600 пленников. "Все они обращались в полицию, — говорит Мельников. — Однако доказать, что человека удерживали силой и заставляли работать, непросто".К тому же в регионах полицейские неохотно берутся за расследование подобных дел. "Мы связывались с участковым района, где находился Олег Шпотя, — продолжает основатель "Альтернативы". — Тот утверждает, что жалоб не было. Но как такое возможно? По 112 звонят не просто так".Мельников считает, что нельзя исключать коррупционную составляющую. Например, пять лет назад московского полицейского из Гольяново осудили за взятку. На подведомственной ему территории недобросовестные бизнесмены из Азербайджана и Казахстана открывали точки, где использовали рабский труд.Для отвода глаз приплачивали участковому и говорили: "Заходи в любое время, бери что хочешь". "Так продолжалось, пока не приехали предприниматели из Воронежа. Полицейскому ничего не предложили, а ему это не понравилось, — объясняет Мельников. — Начал требовать мзду, и бизнесмены на него пожаловались".Другая проблема — силовики не знают, куда на время расследования поместить вызволенных рабов, среди которых есть иностранцы. Специализированных центров нет, а людям буквально некуда идти: большинство без паспорта и крыши над головой.У "Альтернативы" есть шелтер, но количество мест там ограничено. По словам руководителя движения, в бюджете должны предусмотреть средства, чтобы силовики могли привлекать сторонние организации для расселения пострадавших.Бывает так, что рабам есть где укрыться, но с побегом они не спешат, надеются, что им вернут документы. Мельников советует: лучше забыть про паспорт, сообщить в полицию, что его украли, и подать заявление на получение временного удостоверения личности.
https://ria.ru/20210530/rabstvo-1734398978.html
https://ria.ru/20211010/rabstvo-1753759437.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/1750205759.html
https://ria.ru/20200108/1563029311.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765830401_834:377:2614:1712_1920x0_80_0_0_6c8b90aece62fe2f81e38ccf3e856f60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волгоградская область, полиция, деньги, работа, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
08:00 29.12.2021
 

"Бьют, не платят, унижают": что происходит с рабочими под Ростовом-на-Дону

© РИА Новости / Алексей КуденкоСотрудник фермы проводит ночной осмотр помещения коровника
Сотрудник фермы проводит ночной осмотр помещения коровника - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Олег Шпотя осенью устроился на ферму в Ростовской области. По его словам, хозяин контролировал каждый шаг, не давал зарплату, за неповиновение грозился избить. Жалобы в полицию не помогли. О том, как удалось выбраться, — в материале РИА Новости.

"Из еды — вермишель на кипятке"

Олег работал пастухом в Астрахани. В ноябре поехал домой в Волгоградскую область. Планировал отдохнуть пару дней, а затем найти новое место. На автовокзале разговорился с таксистом. Тот рассказал, что знает небольшую ферму в селе Корсаки под Ростовом-на-Дону, где как раз нужны люди.
Созвонился с хозяином, тот пообещал крышу над головой, бесплатное питание и достойную зарплату без задержек. Таксист предложил подбросить — за счет работодателя.
© Фото : официальная страница "Движение Альтернатива" ВКонтактеОлег Шпотя
Олег Шпотя - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© Фото : официальная страница "Движение Альтернатива" ВКонтакте
Олег Шпотя
"Я живу один, семьи нет. Очень нужны были деньги помочь сестре. И когда меня позвали на ферму, я, недолго думая, согласился", — говорит Шпотя.
Его поселили в хозяйственной постройке вместе с двумя другими работниками. Вместо окон полиэтиленовый пакет, в углу — печка. Санузла нет.

"Как ни топи, задувает, — рассказывает Олег. — Обещали дать спецодежду, но пришлось работать в своей. Мне поручили пасти небольшое стадо коров. Вещи стирал в тазике. Из еды только лапша быстрого приготовления".

Шпотя понял, что долго в таких условиях не выдержит. Решил дождаться аванса и уехать: "В кармане ни копейки, все отдал родным. Да и холодно уже было, я не мог просто взять и уйти".

"Бей их почаще"

Однако зарплату сильно задерживали, и вечером 23 ноября Шпотя вызвал полицию. Приехали трое сотрудников из Пролетарского района. "Осмотрели территорию, потом посадили в машину и пригрозили: если поеду в отделение, то там меня встретит хозяин. Дали понять, что ничем хорошим это не закончится".
На следующее утро он снова позвонил по номеру 112. По его словам, пришел участковый, снял отпечатки пальцев у всех рабочих, чтобы проверить, не объявлен ли кто-то из них в розыск. Хозяин фермы за этим наблюдал.

"Участковый сказал прямо: "Бей своих почаще, чтобы они меня от дел не отвлекали, — вспоминает Шпотя. — В тот вечер у меня прихватило сердце, лекарств не было, аптека далеко. Попросил помощи у хозяина. Он начал пинать меня: злился, что поднял шум. После этого у нас стали отнимать телефоны, проверяли, кому и куда звонили".

Олег все же успел пожаловаться родным. Те обратились в движение против рабства "Альтернатива". Волонтеры приехали на ферму в середине декабря, забрали Шпотю и еще одного рабочего — Юрия.
"Третий — местный пенсионер, ему некуда деваться, поэтому остался", — поясняет Шпотя.
Дмитрий в больнице. Стоп-кадр видео
30 мая, 08:00
"Уполз с перебитыми ногами": история ставропольца, сбежавшего из рабства
Волонтеры помогли рабочим добраться до дома: Юрию — в Подмосковье, Олегу — на хутор Амелино. Сообщили в полицию, но реакции не последовало.
Саид, хозяин фермы, обвинения отвергает. "Шпотя лжет! Ко мне уже приезжали с проверкой, опрашивали соседей, жалоб нет, — говорит он. — У нас хутор небольшой, восемь хозяйств. Все друг друга знают, даже двери на ночь не запираем".
По его словам, Олег злоупотреблял алкоголем и вызывал полицию пьяный: "Никто не отговаривал его ехать в отделение. Он не мог даже толком объяснить, зачем вообще позвонил. А участковый наш — порядочный, вежливый, настоящий профессионал. Шпотя на него клевещет".
Избиения Саид тоже отрицает. "У них холодильник забит едой, — добавляет он. — Всегда свежее мясо, колбасы, пельмени. Даже сладости. В общем, все что хотят. Ко мне из области с проверкой приедут. Пусть — мне скрывать нечего".
В пресс-службе МВД Ростовской области РИА Новости подтвердили: Шпотя обращался в полицию с жалобой на то, что его насильно удерживали на ферме. Участковый оперативно выехал на место, уладил конфликт. "Стороны претензий друг к другу не имеют", — уточнили в ведомстве. Назначена служебная проверка.
Гульбина Гильванова
10 октября, 08:00
"Он тебя убьет". Как старшая сестра спасла младшую из рабства в Туркмении

"Жалоб не было"

Основатель движения "Альтернатива" Олег Мельников поясняет: если слова Шпоти подтвердятся, то хозяину грозит до двух лет заключения по статье 127 УК ("Незаконное лишение свободы с применением насилия"). Поэтому в ситуации нужно тщательно разобраться.
Это не первый подобный случай. Схема вербовки на фермы проста и давно известна: безработным или бездомным обещают питание, жилье и стабильный доход. Многие соглашаются. Только в Ростовской области из рабства каждый месяц вызволяют одного-двух человек.
Такая вербовка распространена в южных регионах, особенно в Дагестане. В столице же главный "поставщик" рабов — площадь трех вокзалов. Посредники, заключив с "клиентом" удачную сделку, предлагают выпить и подмешивают снотворное. Затем человека в бессознательном состоянии вывозят в другую область.
"На днях освободили женщину. Она ушла от мужа после ссоры, собиралась к подруге, была очень расстроена и подавлена. Этим воспользовались, подошли на вокзале в Ростове, распылили в лицо перцовый баллончик и отвезли на мусоросортировочный завод, — рассказывает Мельников. — Супруг обратился за помощью к нам. Еле нашли".
По данным "Альтернативы", там же удерживают еще около 15 человек.
Движение Альтернатива
15 сентября, 17:33Покорители
Движение "Альтернатива"
С 2009-й по 2020-й в России завели почти сорок уголовных дел, связанных с рабским трудом. Волонтеры уже спасли более 1600 пленников. "Все они обращались в полицию, — говорит Мельников. — Однако доказать, что человека удерживали силой и заставляли работать, непросто".
К тому же в регионах полицейские неохотно берутся за расследование подобных дел. "Мы связывались с участковым района, где находился Олег Шпотя, — продолжает основатель "Альтернативы". — Тот утверждает, что жалоб не было. Но как такое возможно? По 112 звонят не просто так".
Мельников считает, что нельзя исключать коррупционную составляющую. Например, пять лет назад московского полицейского из Гольяново осудили за взятку. На подведомственной ему территории недобросовестные бизнесмены из Азербайджана и Казахстана открывали точки, где использовали рабский труд.
Для отвода глаз приплачивали участковому и говорили: "Заходи в любое время, бери что хочешь". "Так продолжалось, пока не приехали предприниматели из Воронежа. Полицейскому ничего не предложили, а ему это не понравилось, — объясняет Мельников. — Начал требовать мзду, и бизнесмены на него пожаловались".
Так Юля выглядела, когда ее нашли в Красноярске - РИА Новости, 1920, 08.01.2020
8 января 2020, 08:00
Истории пропавших без вести, которых нашли спустя годы
Другая проблема — силовики не знают, куда на время расследования поместить вызволенных рабов, среди которых есть иностранцы. Специализированных центров нет, а людям буквально некуда идти: большинство без паспорта и крыши над головой.

"В столице 90 процентов попрошаек — с Украины. Людей заманивают обманом, обещают работу уборщицы, сиделки, а потом забирают документы. Была у нас бабушка с деменцией, почти два месяца выясняли, откуда она, затем отправили на родину", — говорит Мельников.

У "Альтернативы" есть шелтер, но количество мест там ограничено. По словам руководителя движения, в бюджете должны предусмотреть средства, чтобы силовики могли привлекать сторонние организации для расселения пострадавших.
Бывает так, что рабам есть где укрыться, но с побегом они не спешат, надеются, что им вернут документы. Мельников советует: лучше забыть про паспорт, сообщить в полицию, что его украли, и подать заявление на получение временного удостоверения личности.
 
ОбществоВолгоградская областьПолицияДеньгиРаботаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в Петербурге
02:08Диетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровья
02:05Девушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направлении
01:41В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
01:29Британский журналист раскрыл правду об отношении Запада к Украине
01:26Кабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходов
01:22ПФР расширит меры поддержки россиян
01:16Диетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столе
01:04Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
00:52Посол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 года
00:45В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
00:34Главы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с Россией
00:22Блинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг Украины
00:17Зарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе России
23:58Глава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачами
23:51В Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"
23:44В Париже вводят обязательное ношение масок на улицах
23:38ОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНР
23:30В Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"
23:22В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции
Лента новостейМолния
СК обжалует приговор фигурантам дела о насилии над детьми в ПетербургеДиетолог рассказала, что надо "убрать с новогоднего стола" ради здоровьяДевушка Саакашвили заявила, что политика увезли в неизвестном направленииВ Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротамиБританский журналист раскрыл правду об отношении Запада к УкраинеКабмин подготовил поправки в закон об ответственности за утилизацию отходовПФР расширит меры поддержки россиянДиетолог рассказала, как сэкономить на новогоднем столеЗеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинамиПосол Китая заявил о рекордном товарообороте с Россией по итогам 2021 годаВ Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и БайденаГлавы МИД ФРГ, Франции, Британии и США обсудили форматы диалога с РоссиейБлинкен и главы МИД Франции и Британии обсудили ситуацию вокруг УкраиныЗарегистрировать рождение ребенка теперь можно в любом ЗАГСе РоссииГлава саратовского Минздрава не считает медиков-антипрививочников врачамиВ Уругвае выявили первый случай заражения "омикроном"В Париже вводят обязательное ношение масок на улицахОБСЕ зафиксировала 127 раз украинских военных в Донбассе, заявили в ЛНРВ Германии не смогли уточнить сроки запуска "Северного потока — 2"В Раде заявили, что Зеленский нарушил девять статей конституции