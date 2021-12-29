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Распространение коронавируса
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Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов
Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов - РИА Новости, 29.12.2021
Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов
Посещение гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами, с 20 января в Чувашии возможно будет только по предъявлению QR-кода, ПЦР-теста или... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T14:10
2021-12-29T14:10
распространение коронавируса
общество
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
коронавирусы
олег николаев (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Посещение гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами, с 20 января в Чувашии возможно будет только по предъявлению QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Чувашии Олег Николаев в среду внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики."Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что под такие требования подпадают 42 магазина в республике, включая 35 в Чебоксарах. Ограничения в отношении гипермаркетов вводятся с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код.Кроме того, документом устанавливается с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей или иного законного представителя в торговых объектах площадью свыше 1 тысячи квадратных метров и торгово-развлекательных центрах."В указе уточняется, что деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев осуществляется при условии нахождения в помещении не более одного человека, включая работников, из расчета на четыре квадратных метра", - подчеркивается в сообщении.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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общество, чебоксары, чувашская республика (чувашия), коронавирусы, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:10 29.12.2021
 
Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов

Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов с 20 января

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкQR-код
QR-код - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Посещение гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами, с 20 января в Чувашии возможно будет только по предъявлению QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава Чувашии Олег Николаев в среду внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики.
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"Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под такие требования подпадают 42 магазина в республике, включая 35 в Чебоксарах. Ограничения в отношении гипермаркетов вводятся с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код.
Кроме того, документом устанавливается с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей или иного законного представителя в торговых объектах площадью свыше 1 тысячи квадратных метров и торгово-развлекательных центрах.
"В указе уточняется, что деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев осуществляется при условии нахождения в помещении не более одного человека, включая работников, из расчета на четыре квадратных метра", - подчеркивается в сообщении.
Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.
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Распространение коронавирусаОбществоЧебоксарыЧувашская Республика (Чувашия)КоронавирусыОлег Николаев (политик)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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