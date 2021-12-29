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Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов

Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов - РИА Новости, 29.12.2021

Чувашия введет QR-коды для посещения гипермаркетов

Посещение гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами, с 20 января в Чувашии возможно будет только по предъявлению QR-кода, ПЦР-теста или... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:10

2021-12-29T14:10

распространение коронавируса

общество

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

коронавирусы

олег николаев (политик)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 дек – РИА Новости. Посещение гипермаркетов, торгующих продуктами и промышленными товарами, с 20 января в Чувашии возможно будет только по предъявлению QR-кода, ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе, сообщает пресс-служба главы региона.Глава Чувашии Олег Николаев в среду внес соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории республики."Согласно изменениям в указе, допуск в гипермаркеты площадью торгового зала более 1 тысячи квадратных метров со смешанным ассортиментом будет осуществляться только по предъявлению QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (вместе с документом, удостоверяющим личность)", - говорится в сообщении.Отмечается, что под такие требования подпадают 42 магазина в республике, включая 35 в Чебоксарах. Ограничения в отношении гипермаркетов вводятся с 20 января 2022 года с тем, чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код.Кроме того, документом устанавливается с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения одного из родителей или иного законного представителя в торговых объектах площадью свыше 1 тысячи квадратных метров и торгово-развлекательных центрах."В указе уточняется, что деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев осуществляется при условии нахождения в помещении не более одного человека, включая работников, из расчета на четыре квадратных метра", - подчеркивается в сообщении.Чувашия с 11 октября ввела QR-коды для посещения объектов социально-культурной сферы и объектов общественного питания. Согласно указу от 11 октября, на наличие иммунитета от COVID-19 граждан должны проверять кинотеатры, театры, театрально-концертные учреждения, СПА-салоны и массажные салоны, бани и сауны, плавательные бассейны и фитнес-центры, а также рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания.

https://ria.ru/20211227/koronavirus-1765696956.html

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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общество, чебоксары, чувашская республика (чувашия), коронавирусы, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии