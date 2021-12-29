https://ria.ru/20211229/putin-1766035459.html

Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу

Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу - РИА Новости, 29.12.2021

Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу

Допуск белорусских предприятий к госзаказу расширяет возможности для Белоруссии и повышает уровень конкуренции в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:51

2021-12-29T16:51

2021-12-29T16:55

союзное государство

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белоруссия

владимир путин

россия

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С,-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Допуск белорусских предприятий к госзаказу расширяет возможности для Белоруссии и повышает уровень конкуренции в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, с нашей стороны был хороший шаг - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал российский президент на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Он добавил, что это пойдет на пользу обеим странам.

https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html

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экономика, белоруссия, владимир путин, россия