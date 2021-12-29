https://ria.ru/20211229/putin-1766035459.html
Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу
Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу - РИА Новости, 29.12.2021
Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу
Допуск белорусских предприятий к госзаказу расширяет возможности для Белоруссии и повышает уровень конкуренции в России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:51
2021-12-29T16:51
2021-12-29T16:55
союзное государство
экономика
белоруссия
владимир путин
россия
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С,-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Допуск белорусских предприятий к госзаказу расширяет возможности для Белоруссии и повышает уровень конкуренции в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Мне кажется, с нашей стороны был хороший шаг - допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России. Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", - сказал российский президент на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.Он добавил, что это пойдет на пользу обеим странам.
https://ria.ru/20211229/belorussiya-1766034698.html
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экономика, белоруссия, владимир путин, россия
16:51 29.12.2021 (обновлено: 16:55 29.12.2021)
Путин рассказал о допуске белорусских предприятий к госзаказу
Президент Путин: допуск белорусских предприятий к госзаказу повышает уровень конкуренции