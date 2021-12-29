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https://ria.ru/20211229/pretenzii-1766063150.html
В России ответили на претензии Евросоюза на 290 миллиардов евро
Минпромторг ответил на заявление Евросоюза о нарушении норм ВТО - РИА Новости, 29.12.2021
В России ответили на претензии Евросоюза на 290 миллиардов евро
Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:37
2021-12-29T18:37
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евросоюз
еврокомиссия
брюссель
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит "РБК".Как отметил Мантуров, инициатором санкций была не Россия, а западные страны. В ответ на ограничительные меры Евросоюза Москва стала производить собственную продукцию для замещения импорта."Какие к нам претензии?", — задался вопросом глава Минпромторга.Он подчеркнул, что Россия не отказывается от полноценной кооперации с Брюсселем. При этом для сотрудничества с частными компаниями никаких запретов нет, напомнил министр.Еврокомиссия в июле 2021 года от имени Европейского союза начала разбирательство в ВТО по поводу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям европейских товаров и услуг. Как отмечали в ЕК, Москва расширила политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро.
https://ria.ru/20211224/vto-1765309067.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, еврокомиссия, брюссель, денис мантуров, россия
18:37 29.12.2021
 
Минпромторг ответил на заявление Евросоюза о нарушении норм ВТО

Глава Минпромторга Мантуров ответил на претензии ЕС об упущенных 290 миллиардах евро

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит "РБК".
"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", — сказал он.
Как отметил Мантуров, инициатором санкций была не Россия, а западные страны. В ответ на ограничительные меры Евросоюза Москва стала производить собственную продукцию для замещения импорта.
"Какие к нам претензии?", — задался вопросом глава Минпромторга.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от полноценной кооперации с Брюсселем. При этом для сотрудничества с частными компаниями никаких запретов нет, напомнил министр.
Еврокомиссия в июле 2021 года от имени Европейского союза начала разбирательство в ВТО по поводу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям европейских товаров и услуг. Как отмечали в ЕК, Москва расширила политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро.
Российская Федерация в WTO - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 12:31
В МИД назвали обвинения в нарушениях норм ВТО безосновательными
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕвросоюзЕврокомиссияБрюссельДенис МантуровРоссия
 
 
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