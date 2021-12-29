https://ria.ru/20211229/pretenzii-1766063150.html

В России ответили на претензии Евросоюза на 290 миллиардов евро

Минпромторг ответил на заявление Евросоюза о нарушении норм ВТО - РИА Новости, 29.12.2021

В России ответили на претензии Евросоюза на 290 миллиардов евро

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T18:37

2021-12-29T18:37

2021-12-29T18:37

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

еврокомиссия

брюссель

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит "РБК".Как отметил Мантуров, инициатором санкций была не Россия, а западные страны. В ответ на ограничительные меры Евросоюза Москва стала производить собственную продукцию для замещения импорта."Какие к нам претензии?", — задался вопросом глава Минпромторга.Он подчеркнул, что Россия не отказывается от полноценной кооперации с Брюсселем. При этом для сотрудничества с частными компаниями никаких запретов нет, напомнил министр.Еврокомиссия в июле 2021 года от имени Европейского союза начала разбирательство в ВТО по поводу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям европейских товаров и услуг. Как отмечали в ЕК, Москва расширила политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро.

https://ria.ru/20211224/vto-1765309067.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, еврокомиссия, брюссель, денис мантуров, россия