В России ответили на претензии Евросоюза на 290 миллиардов евро

Минпромторг ответил на заявление Евросоюза о нарушении норм ВТО
Глава Минпромторга Мантуров ответил на претензии ЕС об упущенных 290 миллиардах евро
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Россией норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными. Его слова приводит "РБК".
"Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И дали для себя возможность развивать компетенции и свою промышленность и формировать государственный заказ для наших отраслей", — сказал он.
Как отметил Мантуров, инициатором санкций была не Россия, а западные страны. В ответ на ограничительные меры Евросоюза Москва стала производить собственную продукцию для замещения импорта.
"Какие к нам претензии?", — задался вопросом глава Минпромторга.
Он подчеркнул, что Россия не отказывается от полноценной кооперации с Брюсселем. При этом для сотрудничества с частными компаниями никаких запретов нет, напомнил министр.
Еврокомиссия в июле 2021 года от имени Европейского союза начала разбирательство в ВТО по поводу определенных ограничений на поставки российским госкомпаниям европейских товаров и услуг. Как отмечали в ЕК, Москва расширила политику импортозамещения, а объем опубликованных тендеров государственных предприятий лишь в 2019 году составил около 290 миллиардов евро.
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