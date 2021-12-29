https://ria.ru/20211229/pozhar-1766033730.html

В Иркутске загорелась кровля детского сада

В Иркутске загорелась кровля детского сада - РИА Новости, 29.12.2021

В Иркутске загорелась кровля детского сада

Семьдесят детей эвакуировали из детсада, где загорелась кровля из-за замыкания фонаря уличного освещения, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:41

2021-12-29T16:41

2021-12-29T16:48

происшествия

иркутск

иркутская область

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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Семьдесят детей эвакуировали из детсада, где загорелась кровля из-за замыкания фонаря уличного освещения, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Кровля загорелась в детском саду №139 Иркутска в 18:29 (13:29 мск) из-за короткого замыкания фонаря уличного освещения на стене здания."До прибытия пожарных из детсада эвакуировались 70 детей и 9 человек персонала. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Открытое горение ликвидировали в течение нескольких минут. Кровля повреждена на площади 1,5 квадратных метра.

https://ria.ru/20211229/pozhar-1766031427.html

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происшествия, иркутск, иркутская область