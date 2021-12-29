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В Иркутске загорелась кровля детского сада
В Иркутске загорелась кровля детского сада - РИА Новости, 29.12.2021
В Иркутске загорелась кровля детского сада
Семьдесят детей эвакуировали из детсада, где загорелась кровля из-за замыкания фонаря уличного освещения, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:41
2021-12-29T16:48
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Семьдесят детей эвакуировали из детсада, где загорелась кровля из-за замыкания фонаря уличного освещения, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Кровля загорелась в детском саду №139 Иркутска в 18:29 (13:29 мск) из-за короткого замыкания фонаря уличного освещения на стене здания."До прибытия пожарных из детсада эвакуировались 70 детей и 9 человек персонала. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.Открытое горение ликвидировали в течение нескольких минут. Кровля повреждена на площади 1,5 квадратных метра.
https://ria.ru/20211229/pozhar-1766031427.html
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происшествия, иркутск, иркутская область
16:41 29.12.2021 (обновлено: 16:48 29.12.2021)
 
В Иркутске загорелась кровля детского сада

В Иркутске из-за пожара на кровле детского сада эвакуировали 70 детей

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Fotolia / Wellphoto
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ИРКУТСК, 29 дек – РИА Новости. Семьдесят детей эвакуировали из детсада, где загорелась кровля из-за замыкания фонаря уличного освещения, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Кровля загорелась в детском саду №139 Иркутска в 18:29 (13:29 мск) из-за короткого замыкания фонаря уличного освещения на стене здания.
"До прибытия пожарных из детсада эвакуировались 70 детей и 9 человек персонала. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.
Открытое горение ликвидировали в течение нескольких минут. Кровля повреждена на площади 1,5 квадратных метра.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
16:31
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