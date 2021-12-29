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Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице - РИА Новости, 29.12.2021
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице
Заряжающийся телефон, лежащий под матрасом, мог стать причиной пожара в красноярской городской больнице №20, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:31
2021-12-29T16:31
2021-12-29T16:31
происшествия
красноярск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Заряжающийся телефон, лежащий под матрасом, мог стать причиной пожара в красноярской городской больнице №20, сообщили журналистам в прокуратуре региона.По данным МЧС, пожар произошел в среду вечером и в 15.01 был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Пожар был на четвертом этаже, горели личные вещи в палате. По предварительным данным, пострадали пять человек. По данным прокуратуры, состояние пострадавших при пожаре средней тяжести, тяжелых нет. Начата проверка."Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению пламени, пожарные окончательно все потушили", - сообщил представитель краевой прокуратуры.По данным МЧС, в 19.51 (15.51 мск) пожар ликвидирован полностью.
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице
Предварительной причиной пожара в красноярской больнице стал заряжающийся телефон
КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Заряжающийся телефон, лежащий под матрасом, мог стать причиной пожара в красноярской городской больнице №20, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
По данным МЧС
, пожар произошел в среду вечером и в 15.01 был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Пожар был на четвертом этаже, горели личные вещи в палате. По предварительным данным, пострадали пять человек. По данным прокуратуры, состояние пострадавших при пожаре средней тяжести, тяжелых нет. Начата проверка.
"Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению пламени, пожарные окончательно все потушили", - сообщил представитель краевой прокуратуры.
По данным МЧС, в 19.51 (15.51 мск) пожар ликвидирован полностью.