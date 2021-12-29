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Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице - РИА Новости, 29.12.2021

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в красноярской больнице

Заряжающийся телефон, лежащий под матрасом, мог стать причиной пожара в красноярской городской больнице №20, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:31

2021-12-29T16:31

2021-12-29T16:31

происшествия

красноярск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Заряжающийся телефон, лежащий под матрасом, мог стать причиной пожара в красноярской городской больнице №20, сообщили журналистам в прокуратуре региона.По данным МЧС, пожар произошел в среду вечером и в 15.01 был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Пожар был на четвертом этаже, горели личные вещи в палате. По предварительным данным, пострадали пять человек. По данным прокуратуры, состояние пострадавших при пожаре средней тяжести, тяжелых нет. Начата проверка."Предварительно, возгорание произошло в момент зарядки пациентом телефона, который лежал под матрасом. Все пациенты палаты приняли меры к тушению пламени, пожарные окончательно все потушили", - сообщил представитель краевой прокуратуры.По данным МЧС, в 19.51 (15.51 мск) пожар ликвидирован полностью.

красноярск

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2021

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происшествия, красноярск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)