https://ria.ru/20211229/pozhar-1766030316.html
Прокуратура организовала проверку после пожара в красноярской больнице
Прокуратура организовала проверку после пожара в красноярской больнице - РИА Новости, 29.12.2021
Прокуратура организовала проверку после пожара в красноярской больнице
Состояние пяти пострадавших при пожаре в красноярской городской больнице средней тяжести, тяжелых нет, сообщили журналистам в прокуратуре региона. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T16:28
2021-12-29T16:28
2021-12-29T16:28
происшествия
красноярск
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Состояние пяти пострадавших при пожаре в красноярской городской больнице средней тяжести, тяжелых нет, сообщили журналистам в прокуратуре региона.По данным МЧС, пожар в больнице для пациентов с коронавирусом произошел в среду вечером и в 15.01 мск был ликвидирован на площади пять квадратных метров. Пожар был на четвертом этаже, горели личные вещи в палате. По предварительным данным, пострадали пять человек."Организовали проверку соблюдения требований пожарной безопасности по факту пожара в КГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона. Состояние (пострадавших) средней тяжести. Тяжелых нет", - сказал представитель прокуратуры.По его данным, у пострадавших ожоги и отравление продуктами горенияК ликвидации последствий ЧП привлекались 25 единиц техники и 89 человек личного состава.
https://ria.ru/20211224/pozhar-1765290670.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура организовала проверку после пожара в красноярской больнице
Прокуратура организовала проверку после пожара в красноярской городской больнице