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Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске - РИА Новости, 29.12.2021
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске
Пострадавшие при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске получили отравление продуктами горения и ожоги первой степени, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T15:40
2021-12-29T15:40
2021-12-29T15:43
распространение коронавируса
происшествия
красноярск
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске получили отравление продуктами горения и ожоги первой степени, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Очаг пожара находился в палате на четвертом этаже 5-этажного терапевтического корпуса, переоборудованного под лечение коронавируса. У пострадавших пяти человек - отравление продуктами горения и ожоги первой степени", - сказал собеседник агентства.Свыше 110 человек эвакуировали из терапевтического корпуса клинической больницы в Красноярске из-за пожара, возгорание на площади пять квадратных метров удалось ликвидировать в 15.01 мск.
https://ria.ru/20211229/pozhar-1765936539.html
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происшествия, красноярск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:40 29.12.2021 (обновлено: 15:43 29.12.2021)
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске
Пострадавшие при пожаре в больнице в Красноярске получили ожоги первой степени