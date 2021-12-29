https://ria.ru/20211229/pozhar-1766020062.html

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске - РИА Новости, 29.12.2021

Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске

Пострадавшие при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске получили отравление продуктами горения и ожоги первой степени, рассказал РИА... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T15:40

2021-12-29T15:40

2021-12-29T15:43

распространение коронавируса

происшествия

красноярск

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пострадавшие при пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в Красноярске получили отравление продуктами горения и ожоги первой степени, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Очаг пожара находился в палате на четвертом этаже 5-этажного терапевтического корпуса, переоборудованного под лечение коронавируса. У пострадавших пяти человек - отравление продуктами горения и ожоги первой степени", - сказал собеседник агентства.Свыше 110 человек эвакуировали из терапевтического корпуса клинической больницы в Красноярске из-за пожара, возгорание на площади пять квадратных метров удалось ликвидировать в 15.01 мск.

https://ria.ru/20211229/pozhar-1765936539.html

красноярск

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происшествия, красноярск, коронавирус covid-19, коронавирус в россии