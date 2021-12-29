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При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый
При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый - РИА Новости, 29.12.2021
При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый
Пожар произошел в квартире в Чебоксарах, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T08:55
2021-12-29T08:55
2021-12-29T08:55
происшествия
чебоксары
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пожар произошел в квартире в Чебоксарах, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Сообщается, что во вторник в 23.38 поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в Чебоксарах по адресу улица Максимова дом 3."Пострадали четыре человека, среди них трое детей 2014, 2018, 2021 годов рождения. Все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Добавляется, что пожар был ликвидирован в 00.45 в среду. Всего к тушению привлекались 29 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС РФ 11 человек и три единицы техники.
https://ria.ru/20211226/pozhar-1765535668.html
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происшествия, чебоксары
При пожаре в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый
При пожаре в квартире в Чебоксарах пострадали трое детей и взрослый
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Пожар произошел в квартире в Чебоксарах
, пострадали четыре человека, в том числе три ребенка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Сообщается, что во вторник в 23.38 поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в Чебоксарах по адресу улица Максимова дом 3.
"Пострадали четыре человека, среди них трое детей 2014, 2018, 2021 годов рождения. Все госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Добавляется, что пожар был ликвидирован в 00.45 в среду. Всего к тушению привлекались 29 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС РФ 11 человек и три единицы техники.