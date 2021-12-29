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Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России

Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России - РИА Новости, 29.12.2021

Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России

Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:13

2021-12-29T17:13

2021-12-29T18:10

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россия

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета министров в YouTube."Заменить слова и цифры "31 декабря 2021 года" словами и цифрами "31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.Власти страны 17 августа 2020 года ввели спецпошлину в размере 65 процентов на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, а также четыре процента на дизельное топливо и три процента на сжиженный газ.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что запасов газа и угля в стране достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.

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экономика, в мире, природный газ, украина, пошлины, россия