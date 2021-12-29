https://ria.ru/20211229/poshliny-1766041446.html
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России - РИА Новости, 29.12.2021
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:13
2021-12-29T17:13
2021-12-29T18:10
экономика
в мире
природный газ
украина
пошлины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета министров в YouTube."Заменить слова и цифры "31 декабря 2021 года" словами и цифрами "31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.Власти страны 17 августа 2020 года ввели спецпошлину в размере 65 процентов на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, а также четыре процента на дизельное топливо и три процента на сжиженный газ.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что запасов газа и угля в стране достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
https://ria.ru/20211117/ukraina-1759330861.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, украина, пошлины, россия
17:13 29.12.2021 (обновлено: 18:10 29.12.2021)
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Украина продлила до конца 2022 года пошлины на уголь, сжиженный газ и дизель из России