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Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России - РИА Новости, 29.12.2021
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России
Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:13
2021-12-29T18:10
экономика
в мире
природный газ
украина
пошлины
россия
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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета министров в YouTube."Заменить слова и цифры "31 декабря 2021 года" словами и цифрами "31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.Власти страны 17 августа 2020 года ввели спецпошлину в размере 65 процентов на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, а также четыре процента на дизельное топливо и три процента на сжиженный газ.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что запасов газа и угля в стране достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
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экономика, в мире, природный газ, украина, пошлины, россия
17:13 29.12.2021 (обновлено: 18:10 29.12.2021)
 
Украина продлила пошлины на уголь и сжиженный газ из России

Украина продлила до конца 2022 года пошлины на уголь, сжиженный газ и дизель из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Правительство Украины продлило пошлины на российский уголь, дизельное топливо и сжиженный газ до конца 2022 года. Трансляция заседания шла на канале кабинета министров в YouTube.
"Заменить слова и цифры "31 декабря 2021 года" словами и цифрами "31 декабря 2022 года", — говорится в постановлении.
Власти страны 17 августа 2020 года ввели спецпошлину в размере 65 процентов на импорт угля из России, за исключением антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, а также четыре процента на дизельное топливо и три процента на сжиженный газ.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что запасов газа и угля в стране достаточно, чтобы пройти отопительный сезон. При этом СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что Украина якобы в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля.
Разгрузка угля в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
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"А если Москва откажет?" Кто срывает отопительный сезон на Украине
 
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