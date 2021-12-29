11:47 29.12.2021 (обновлено: 12:00 29.12.2021)
В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*
Депутат Пискарев ответил на заявления США и ЕС, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявления США и Евросоюза, осуждающие решение ликвидировать организацию "Мемориал"*, подтверждают предположение, что вмешательство в дела РФ будет усиливаться, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации "Международного мемориала", так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала"* и его многочисленных структур, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются. Нам вновь указывают, что и как нужно делать", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
Депутат отметил, что Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки "навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего".
В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.
Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал". Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.
В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.
По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.
А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.
Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.
* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России