https://ria.ru/20211229/politika-1765964255.html

В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*

В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"* - РИА Новости, 29.12.2021

В Госдуме оценили заявления, осуждающие решение ликвидировать "Мемориал"*

Заявления США и Евросоюза, осуждающие решение ликвидировать организацию "Мемориал"*, подтверждают предположение, что вмешательство в дела РФ будет усиливаться,... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:47

2021-12-29T11:47

2021-12-29T12:00

общество

сша

правозащитный центр "мемориал"

россия

москва

генеральная прокуратура рф

валерий фадеев

василий пискарев

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Заявления США и Евросоюза, осуждающие решение ликвидировать организацию "Мемориал"*, подтверждают предположение, что вмешательство в дела РФ будет усиливаться, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Не удивлен позицией властей США и Евросоюза в связи с решением российского суда о ликвидации "Международного мемориала", так как Вашингтон и Брюссель защищают именно ту деятельность "Мемориала"* и его многочисленных структур, которую можно использовать против России. Наши предположения о том, что вмешательство во внутренние дела России будет только усиливаться, подтверждаются. Нам вновь указывают, что и как нужно делать", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.Депутат отметил, что Россия открыта к равноправному диалогу, но не приемлет диктат из-за рубежа и попытки "навязать нам "свою правду" и искаженный взгляд на события прошлого и настоящего".В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации международного общества "Мемориал"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*.Накануне Верховный суд РФ постановил ликвидировать международный "Мемориал". Сотрудники организации заявили, что будут обжаловать решение суда и искать законные способы продолжать работу.В этой связи глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев выразил мнение, что было бы полезным дать "Мемориалу"* возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии, и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства". Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций.А из-за отсутствия маркировок о статусе иностранного агента "граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям" и могут "сформировать негативное общественное мнение или (столкнуться)… с депрессией", заявляли в надзорном ведомстве.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* - "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.* Организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России

https://ria.ru/20211229/memorial-1765945298.html

https://ria.ru/20211229/memorial-1765951094.html

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общество, сша, правозащитный центр "мемориал", россия, москва, генеральная прокуратура рф, валерий фадеев, василий пискарев