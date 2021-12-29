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Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники
Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2021
Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники
Погода в новогодние праздники в Москве будет неустойчивой, возможны снегопады, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:27
2021-12-29T12:28
новый год — 2022
общество
москва
новый год
татьяна позднякова
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Погода в новогодние праздники в Москве будет неустойчивой, возможны снегопады, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."В пятницу нас ожидает облачная погода с небольшим снежком и умеренным морозцем. В ночные часы с четверга на пятницу погода морозная - в Москве порядка минус 7-9 градусов, по области – до минус 12. Дневная температура минус 3-5 градуса и до минус 8 - по области – то есть сохранится температура близкая к климатической норме", - рассказала Позднякова.Она отметила, что уже 1 января погода будет меняться, в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве максимально опустится до минус 5 градусов."1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3-5 градусов, по области - до минус 8 градусов. Днем погода будет портиться - начнется снег, который продолжится в ночь на 2 января. Температура воздуха в Москве минус 1- 3 градуса, по области - до минус 6. В ночь на 2 января нас вновь ожидает снег, но он уже будет небольшим, температура в течение суток будет одинаковая - в Москве от минус 4 –6 градусов. Это говорит о том, что в Москве в течение дня 2 января температура будет понижаться – ветер сменится на северо-западный и к нам начнется вторжение более холодного воздуха", - добавила Позднякова.По словам синоптика, 3 января погода будет облачной, с прояснениями и без существенных осадков, но уже довольно морозно – минус 10-15 градусов в ночные часы и дневная температура – минус 4-9 градусов. Что касается остальных праздничных дней, погода будет довольно неустойчивой."Что касается праздничных дней, погода будет довольно неустойчивой - возможно, что будут значимые снегопады – не до сильного, но тем не менее. С 3 по 5 января, вероятно, будет снег от небольшого до умеренного и преобладающая погода в ночные часы останется на уровне минус 10-15 и дневная температура – минус 2-7 градуса. В последующие дни, но уже с меньшей вероятностью - где-то 60-65 процентов- погода сохранится с небольшим снежком и ночная температура будет оставаться на том же уровне", - отметила Позднякова.
https://ria.ru/20211229/pogoda-1765965791.html
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общество, москва, новый год, татьяна позднякова
12:27 29.12.2021 (обновлено: 12:28 29.12.2021)
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в новогодние праздники

Синоптик Позднякова заявила. что в новогодние праздники в Москве возможны снегопады

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве
Новогодняя елка на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Погода в новогодние праздники в Москве будет неустойчивой, возможны снегопады, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу нас ожидает облачная погода с небольшим снежком и умеренным морозцем. В ночные часы с четверга на пятницу погода морозная - в Москве порядка минус 7-9 градусов, по области – до минус 12. Дневная температура минус 3-5 градуса и до минус 8 - по области – то есть сохранится температура близкая к климатической норме", - рассказала Позднякова.
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Она отметила, что уже 1 января погода будет меняться, в новогоднюю ночь температура воздуха в Москве максимально опустится до минус 5 градусов.
"1 января погода будет меняться, к нам поступит порция еще более теплого воздуха, чем накануне. В новогоднюю ночь облачно, небольшой снежок и минимальная температура порядка минус 3-5 градусов, по области - до минус 8 градусов. Днем погода будет портиться - начнется снег, который продолжится в ночь на 2 января. Температура воздуха в Москве минус 1- 3 градуса, по области - до минус 6. В ночь на 2 января нас вновь ожидает снег, но он уже будет небольшим, температура в течение суток будет одинаковая - в Москве от минус 4 –6 градусов. Это говорит о том, что в Москве в течение дня 2 января температура будет понижаться – ветер сменится на северо-западный и к нам начнется вторжение более холодного воздуха", - добавила Позднякова.
По словам синоптика, 3 января погода будет облачной, с прояснениями и без существенных осадков, но уже довольно морозно – минус 10-15 градусов в ночные часы и дневная температура – минус 4-9 градусов. Что касается остальных праздничных дней, погода будет довольно неустойчивой.
"Что касается праздничных дней, погода будет довольно неустойчивой - возможно, что будут значимые снегопады – не до сильного, но тем не менее. С 3 по 5 января, вероятно, будет снег от небольшого до умеренного и преобладающая погода в ночные часы останется на уровне минус 10-15 и дневная температура – минус 2-7 градуса. В последующие дни, но уже с меньшей вероятностью - где-то 60-65 процентов- погода сохранится с небольшим снежком и ночная температура будет оставаться на том же уровне", - отметила Позднякова.
Москва - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
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Новый год — 2022ОбществоМоскваНовый годТатьяна Позднякова
 
 
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