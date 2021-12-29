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Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством
Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством - РИА Новости, 29.12.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством
В преддверии Рождества температура воздуха в Москве будет более низкой, чем в Новый год – до минус 15 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:52
2021-12-29T11:52
2021-12-29T12:05
общество
москва
новый год
погода
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В преддверии Рождества температура воздуха в Москве будет более низкой, чем в Новый год – до минус 15 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Не исключено, что в рождественские дни, вблизи Рождества, преобладающая температура будет более низкой - минус 10-15 градусов, но и дневная температура будет уже значительно ниже - порядка минус 6-11 градусов. То есть, температура воздуха в последние дни праздников будет чуть ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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общество, москва, новый год, погода
11:52 29.12.2021 (обновлено: 12:05 29.12.2021)
Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством
Температура в Москве перед Рождеством опустится до минус 15 градусов