https://ria.ru/20211229/pogoda-1765965791.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством

Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством - РИА Новости, 29.12.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве перед Рождеством

В преддверии Рождества температура воздуха в Москве будет более низкой, чем в Новый год – до минус 15 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:52

2021-12-29T11:52

2021-12-29T12:05

общество

москва

новый год

погода

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В преддверии Рождества температура воздуха в Москве будет более низкой, чем в Новый год – до минус 15 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Не исключено, что в рождественские дни, вблизи Рождества, преобладающая температура будет более низкой - минус 10-15 градусов, но и дневная температура будет уже значительно ниже - порядка минус 6-11 градусов. То есть, температура воздуха в последние дни праздников будет чуть ниже климатической нормы", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20211224/poteplenie-1765301712.html

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общество, москва, новый год, погода