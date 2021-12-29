https://ria.ru/20211229/pogoda-1765932777.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.12.2021

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха - до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:56

2021-12-29T07:56

2021-12-29T07:56

общество

москва

новый год

евгений тишковец

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940532_0:552:2659:2048_1920x0_80_0_0_77db26582f16d399bb5227d112711af7.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха - до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что температура остаётся на пять градусов ниже нормы многолетних значений.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, новый год, евгений тишковец