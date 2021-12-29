https://ria.ru/20211229/pogoda-1765932777.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.12.2021
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха - до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:56
2021-12-29T07:56
2021-12-29T07:56
общество
москва
новый год
евгений тишковец
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков ожидается в Москве в среду, температура воздуха - до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что температура остаётся на пять градусов ниже нормы многолетних значений.Синоптик добавил, что ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление будет слабо падать и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html
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общество, москва, новый год, евгений тишковец