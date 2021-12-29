https://ria.ru/20211229/pitomtsy-1765933352.html

Сервису по поиску животных в Москве удалось вернуть 168 питомцев за год

Сервису по поиску животных в Москве удалось вернуть 168 питомцев за год - РИА Новости, 29.12.2021

Сервису по поиску животных в Москве удалось вернуть 168 питомцев за год

Сервису по поиску домашних животных в Москве удалось вернуть 168 питомцев за год, москвичи разместили там около 1,4 тысячи объявлений, сообщается на портале... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T08:12

2021-12-29T08:12

2021-12-29T10:12

общество

москва

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Сервису по поиску домашних животных в Москве удалось вернуть 168 питомцев за год, москвичи разместили там около 1,4 тысячи объявлений, сообщается на портале мэра столицы."Год назад на портале mos.ru появился первый городской централизованный сервис для поиска пропавших животных. За это время москвичи разместили в нем около 1,4 тысячи объявлений. 168 кошек и собак удалось вернуть хозяевам или пристроить в новую семью", - говорится в сообщении.Отмечается, что сервис представляет собой онлайн-доску объявлений, где москвичи могут обмениваться информацией о потерянных или найденных животных.Также уточняется, что сейчас в сервисе размещены 82 активных объявления: 37 - о находке, 45 - о пропаже питомцев.

https://ria.ru/20210913/pitomtsy-1749836552.html

https://ria.ru/20201224/poisk-1590705340.html

москва

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2021

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общество, москва