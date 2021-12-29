https://ria.ru/20211229/perezagruzka-1765983031.html

Максим Егоров: перезагрузка должна коснуться каждого муниципалитета

Максим Егоров: перезагрузка должна коснуться каждого муниципалитета - РИА Новости, 29.12.2021

Максим Егоров: перезагрузка должна коснуться каждого муниципалитета

На площадке технопарка "Державинский" в Тамбове 21-24 декабря прошел урбанистический форум "Тамбовская область: время новых решений". Он объединил ведущих... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:12

2021-12-29T13:12

2021-12-29T13:12

тамбовская область

тамбов

максим егоров

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ТАМБОВ, 29 дек – РИА Новости. На площадке технопарка "Державинский" в Тамбове 21-24 декабря прошел урбанистический форум "Тамбовская область: время новых решений". Он объединил ведущих архитекторов, урбанистов и других экспертов со всей России. Главной задачей форума стала разработка стратегии трансформации общественного пространства городов и районов области. Основная идея — в каждом новом проекте по благоустройству должны учитываться интересы людей, проживающих на этих территориях.В круг экспертов форума вошли руководитель Тамбовской области Максим Егоров, замдиректора департамента Минстроя РФ Юлия Талалайкина, заместитель гендиректора фонда "ДОМ.РФ" Антон Финогенов, президент делового клуба "Наследие и экономика" Дмитрий Ойнас, создатель Урбан-лаборатории в МГУ имени М.В. Ломоносова Мария Левашова, архитектор и основатель бюро Progress 88 Константин Ларин, специалист по работе с сообществами, социальной анимации и социокультурному программированию Любовь Гурарий, руководитель направления средового дизайна ТПО Pride Игорь Никонов.В первый день мероприятия о его основных целях и задачах рассказала советник главы региона Наида Исматулаева. По ее словам, форум нацелен на практическое применение урбанистических решений."Мы познакомим местных экспертов с лучшими российскими практиками в сфере трансформации городов, обсудим уникальные кейсы Тамбовской области и разработаем проекты развития 21-го района уже на следующий год. Мы намерены создать условия для живого диалога и инициировать городские практики, актуальные для местных сообществ и интересные профессионалам из других регионов и стран", - сообщила Исматулаева.По мнению врио главы администрации Тамбовской области, следует пересмотреть подходы к формированию комфортной среды с учетом современных тенденций и лучших региональных практик.Глава региона призвал их "смотреть на российские и мировые тренды развития городских и сельских пространств". Он выразил надежду, что команда каждого муниципального образования плодотворно поработает. "Давайте вступать в новую эпоху с новой страницы. Перезагрузка должна коснуться каждого муниципалитета уже в следующем году", - подчеркнул Егоров.Он также отметил, что изменение облика и общественной атмосферы городов и сел сделает регион не только более комфортным для проживания и тем самым поможет справиться с оттоком населения, но и поможет ему стать более привлекательным для инвесторов. "Уверен: вместе с участниками форума мы найдем новые решения для развития Тамбовской области", - подчеркнул Егоров.Участники первого урбанистического форума представили главе региона свои проекты. Над созданием удобной и современной среды они работали вместе с главами городов и районов области. Проекты разрабатывались индивидуально под каждую территорию, чтобы гармонично сочетать традиции с современными технологиями и практиками.Выслушав участников форума, Егоров отметил актуальность создания проектов благоустройства для малых населенных пунктов. Вместе с тем, он посоветовал задействовать в развитии территорий большой туристический потенциал, который есть у Тамбовской области."Туризм – это очень важное направление, которое поддерживает и стимулирует создание в муниципалитетах новых рабочих мест, развитие малого бизнеса и сферы услуг, приток инвестиций. Развитием этой отрасли нужно заниматься комплексно, поэтому в ближайшее время мы создадим новую структуру - департамент туризма и молодежной политики, чтобы туристическая отрасль сделала существенный рывок. Это станет одним из факторов развития наших малых городов и сел", - сообщил глава региона.Участники форума обсудили принципы формирования городской среды, капитализацию символических ресурсов, всесезонные ландшафты в регионах с холодным климатом. Они также рассмотрели разные, в том числе неудачные, кейсы создания общественных пространств в России. На конкретных примерах главам городов и районах рассказали и показали, "что такое хорошо и что такое плохо" в плане благоустройства территорий.Главы муниципалитетов области поделились своими идеями, проблемами, приняли участие в обсуждении современных тенденций оформления общественных пространств.Во время форума также прошли практические обучающие мероприятия и мастер-классы для жителей областного центра. Форум заинтересовал тамбовчан и гостей области, широко обсуждался в социальных сетях. Пользователей особенно порадовало, что новые проекты, инициированные во время форума, будут реализовываться в районах и городах области уже с 2022 года.

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https://ria.ru/20211207/transport-1762608264.html

https://ria.ru/20211228/kurort-1765879296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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тамбов, максим егоров