https://ria.ru/20211229/peregovory-1766084039.html

Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией

Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией - РИА Новости, 29.12.2021

Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией

США хотят обсуждать с Россией еворпейскую безопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ, проект договора с НАТО - в Совете Россия — НАТО, заявил... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T21:31

2021-12-29T21:31

2021-12-29T21:44

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украина

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обсе

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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США хотят обсуждать с Россией еворпейскую безопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ, проект договора с НАТО - в Совете Россия — НАТО, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Чиновник сообщил, что у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, США хотят обсуждать "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием. Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса.

https://ria.ru/20211229/progress-1766083147.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, обсе, россия