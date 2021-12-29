https://ria.ru/20211229/peregovory-1766084039.html
Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией
Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией - РИА Новости, 29.12.2021
Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией
США хотят обсуждать с Россией еворпейскую безопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ, проект договора с НАТО - в Совете Россия — НАТО, заявил... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T21:31
2021-12-29T21:31
2021-12-29T21:44
в мире
украина
сша
обсе
россия
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. США хотят обсуждать с Россией еворпейскую безопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ, проект договора с НАТО - в Совете Россия — НАТО, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. Чиновник сообщил, что у каждого формата будет своя повестка с "естественным перехлестом тем". В ОБСЕ, в частности, США хотят обсуждать "архитектуру европейской безопасности" и проблематику Украины с ее участием. Предложения России к НАТО в Вашингтоне считают уместным проговаривать на площадке североатлантического альянса.
https://ria.ru/20211229/progress-1766083147.html
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в мире, украина, сша, обсе, россия
21:31 29.12.2021 (обновлено: 21:44 29.12.2021)
Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией
Белый дом: США хотя обсудить с Россией евробезопасность и урегулирование на Украине в ОБСЕ