https://ria.ru/20211229/peregovory-1766035780.html

Путин и Лукашенко провели переговоры в Петербурге

Путин и Лукашенко провели переговоры в Петербурге - РИА Новости, 29.12.2021

Путин и Лукашенко провели переговоры в Петербурге

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T16:52

2021-12-29T16:52

2021-12-29T19:01

политика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Они продлились более трех часов.О наиболее значимых темах, которые обсуждали главы государств, — в материале РИА Новости.О Союзном государствеРоссийский лидер отметил, что за минувший год удалось добиться положительных результатов в сфере интеграции в рамках Союзного государства — в финансах, таможенном и фискальном законодательстве."Действительно, у нас в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям. Двадцать восемь программ развития Союзного государства приняты", — сказал он.Глава государства отдельно упомянул развитие экономических связей."К сожалению, в пандемийный 2020 год у нас произошел спад в объеме товарооборота — почти 17%. Зато в этом году почти 36%-ный рост. То есть мы покрыли все, что потеряли. И добавили почти в два раза", — заявил Путин.В этой связи президент положительно оценил решение допустить белорусские компании к госзаказам в России."Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. Но и для нас на пользу, потому что это повышает уровень конкурентности на рынке", — отметил он.О военных ученияхПомимо этого, Путин рассказал о планах по развитию взаимодействия двух стран в военной сфере."Мы проведем в начале года — там военные согласуют, в марте, феврале, не знаю, когда они решат", — сказал президент.Лукашенко также предложил продолжать сотрудничество в этой сфере."Помните: как бы ни складывались наши отношения, мы в долгу не останемся. Думаю, что мы многое еще сможем сделать", — отметил он."Безмозглые, никому не нужные санкции"Лукашенко выразил признательность Путину за поддержку, оказанную Белоруссии в условиях санкций, которые ввели против Минска западные страны."Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное, санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции", — заявил он.Об итогах саммита лидеров СНГПрезидент Белоруссии приехал накануне на неформальный саммит лидеров стран СНГ. На нем также присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Киргизия), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Гурбангулы Бердымухамедов (Туркмения), Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Лукашенко высоко оценил итоги этой встречи."Это было хорошее очень мероприятие — доброе, теплое. Мы еще раз увидели, что руководители постсоветских республик, и Беларусь в том числе, прекрасно понимают ситуацию, которая вокруг нас, и разобрались во всех хитросплетениях мировой политики. Благодаря России", — отметил он.По его словам, это позволит и в дальнейшем развивать сотрудничество в таком формате."Очень большой крен, я уже человек опытный в этом плане, произошел в сторону нашего единения — вместе решать вопросы", — отметил он.Российский лидер также положительно отозвался о состоявшейся днем ранее встрече.

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https://ria.ru/20211228/sng-1765844967.html

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политика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, россия