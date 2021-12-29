https://ria.ru/20211229/peregovory-1765974964.html

В Госдуме отреагировали на слова Борреля о переговорах России с НАТО

В Госдуме отреагировали на слова Борреля о переговорах России с НАТО - РИА Новости, 29.12.2021

В Госдуме отреагировали на слова Борреля о переговорах России с НАТО

Европейский союз всегда опирался на НАТО и США, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:30

2021-12-29T12:30

2021-12-29T12:30

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Европейский союз всегда опирался на НАТО и США, заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о желании России вести переговоры о безопасности без ЕС несерьёзное - РФ всегда готова к диалогу, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью газете Welt назвал условия России по гарантиям безопасности неприемлемыми. Он также обвинил Россию в том, что она "хочет вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского союза"."Боррель ведёт себя здесь как политик абсолютно несерьёзный, ненадёжный… Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?" - заявил Шхагошев.Политик подчеркнул, что ранее ЕС "добивался того, чтобы мы рассматривали проблемы" с США и НАТО, а теперь они "всполошились и вспомнили про своё самолюбие"."После всех долгих переговоров и с ЕС в целом, и с отдельными европейскими странами мы убедились, что на самом деле они не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и Штатов, о чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - констатировал парламентарий.Также он отметил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, "но все разговоры будут вестись исходя из национальных интересов РФ".

https://ria.ru/20211227/bezopasnost-1765661015.html

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в мире, сша, евросоюз, нато, госдума рф, адальби шхагошев, жозеп боррель, россия