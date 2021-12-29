https://ria.ru/20211229/peregovory-1765925724.html

Поляки не знают, как спастись от России после предательства НАТО

В Польше заявили, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России - РИА Новости, 29.12.2021

Поляки не знают, как спастись от России после предательства НАТО

Эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы заявил в беседе с wPolityce, что НАТО и Евросоюз в переговорах с Россией по гарантиям безопасности могут... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T02:13

2021-12-29T02:13

2021-12-29T02:13

в мире

сша

венгрия

польша

евросоюз

нато

восточная европа

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы заявил в беседе с wPolityce, что НАТО и Евросоюз в переговорах с Россией по гарантиям безопасности могут отступить от своих союзнических обязательств по отношению к странам Восточной Европы.Он назвал циничной политику западноевропейских элит, которые, по словам специалиста, развязали "самоубийственную для ЕС войну" с руководством Польши и Венгрии, которые в Брюсселе считают недостаточно политкорректными.Эксперт напомнил, что российское руководство недавно предложило Западу взаимные гарантии безопасности, которые, в том числе, касаются войск НАТО в странах Восточной Европы.При этом он заявил, что и Москва, и Брюссель пытаются ослабить Польшу, а Париж и Берлин фактически хотят неофициально взять под контроль государства бывшего соцблока.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211228/peregovory-1765916836.html

https://ria.ru/20211228/bezopasnost-1765769506.html

сша

венгрия

польша

восточная европа

россия

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в мире, сша, венгрия, польша, евросоюз, нато, восточная европа, россия