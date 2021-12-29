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Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине
Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине - РИА Новости, 29.12.2021
Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине
В Пекине 22 декабря состоялся первый Китайско-иорданский диалог дружбы на тему "Столетние возможности: совместное строительство "Одного пояса, одного пути" и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:14
2021-12-29T18:14
пресс-релизы
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ПЕКИН, 29 дек – Beijing Xufang International Digital Culture Media. В Пекине 22 декабря состоялся первый Китайско-иорданский диалог дружбы на тему "Столетние возможности: совместное строительство "Одного пояса, одного пути" и "Видения 2025 года" Иордании", в котором в офлайн и онлайн-форматах приняли участие 100 представителей правительств КНР и Иордании, экспертов и ученых в области экономики, торговли, культуры и образования, а также представителей промышленности.Посол Китая в Иордании Чэнь Чуаньдун в своем выступлении заявил, что с момента установления дипломатических отношений в 1977 году отношения между Китаем и Иорданией развиваются здоровым и стабильным образом, обмены на всех уровнях и в различных сферах активизировались. Китай уже стал третьим по величине торговым партнером и вторым по величине поставщиком импорта для Иордании. В будущем обе стороны должны укреплять взаимное доверие, наращивать контакты и обмены; должны ставить взаимодополняемость преимуществ на первое место, увеличивать взаимные выгоды, укреплять гуманитарные обмены, способствовать взаимопониманию народов, расширять платформы сотрудничества, создавать китайско-арабское сообщество единой судьбы.Посол Иордании в Китае Хуссам аль-Хусейни в своем выступлении отметил взаимную помощь народов двух стран в условиях трудностей, вызванных коронавирусной эпидемией. Иордания служит примером мирного и устойчивого развития на Ближнем Востоке, обладает благоприятной инвестиционной средой и высококачественными человеческими ресурсами. Китайские предприятия уже сотрудничают с Иорданией в области традиционных и возобновляемых источников энергии, информационных технологий и так далее. В будущем Иордания продолжит активно оказывать поддержку и создавать удобные условия для развития китайских предприятий.Руководитель Китайской международной издательской группы Ду Чжаньюань отметил, что стремление к сотрудничеству и развитию стало общим чаянием всех стран мира, в том числе Китая и Иордании. Китай и Иордания должны фокусировать внимание на развитии благосостояния народов, продвигать взаимовыгодное сотрудничество и дружбу, содействовать молодежным обменам, расширять каналы диалога, усиливать взаимное обучение между различными цивилизациями. Китайская международная издательская группа готова содействовать гуманитарным обменам между двумя странами вместе с представителями всех слоев общества в Китае и Иордании.Председатель правления Государственной корпорации развития и инвестиций (SDIC) Бай Тао в своем выступлении отметил, что компания "SDIC MINING INVESTMENT CO., LTD." как крупнейший акционер Арабской калийной компании (APC) Иордании, активно выполняет свои общественные обязательства. В будущем SDIC желает стать "надежным партнером" и "дружественным посланцем культуры" между Китаем и Иорданией.В рамках мероприятия также было проведено два круглых стола, где участники провели углубленный обмен мнений по темам "Новое видение и новые возможности: возможности и будущее китайско-иорданского сотрудничества" и "Прагматическое сотрудничество и взаимные выгоды: практические примеры торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Иорданией".На мероприятии заместитель руководителя Китайской международной издательской группы Лю Давэй и заместитель гендиректора Государственной корпорации развития и инвестиций Чжун Годун подарили книги "Общее светлое будущее" (первый и второй выпуски) представителям китайской и арабской молодежи. Ректор Пекинского университета иностранных языков Ян Дан и посол Хуссам аль-Хусейни подарили молодежи двух стран книги "Исследования культуры и образования в Иордании".Мероприятие было организовано Китайской международной издательской группой и Пекинским университетом иностранных языков и проведено компанией Beijing Xufang International Digital Culture Media Co., Ltd. и Арабским институтом Пекинского университета иностранных языков при поддержке компании "SDIC MINING INVESTMENT CO., LTD.".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
18:14 29.12.2021
 

Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине

© Фото : Beijing Xufang International Digital Culture MediaПервый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине
Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Beijing Xufang International Digital Culture Media
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ПЕКИН, 29 дек – Beijing Xufang International Digital Culture Media. В Пекине 22 декабря состоялся первый Китайско-иорданский диалог дружбы на тему "Столетние возможности: совместное строительство "Одного пояса, одного пути" и "Видения 2025 года" Иордании", в котором в офлайн и онлайн-форматах приняли участие 100 представителей правительств КНР и Иордании, экспертов и ученых в области экономики, торговли, культуры и образования, а также представителей промышленности.
Посол Китая в Иордании Чэнь Чуаньдун в своем выступлении заявил, что с момента установления дипломатических отношений в 1977 году отношения между Китаем и Иорданией развиваются здоровым и стабильным образом, обмены на всех уровнях и в различных сферах активизировались. Китай уже стал третьим по величине торговым партнером и вторым по величине поставщиком импорта для Иордании. В будущем обе стороны должны укреплять взаимное доверие, наращивать контакты и обмены; должны ставить взаимодополняемость преимуществ на первое место, увеличивать взаимные выгоды, укреплять гуманитарные обмены, способствовать взаимопониманию народов, расширять платформы сотрудничества, создавать китайско-арабское сообщество единой судьбы.
Посол Иордании в Китае Хуссам аль-Хусейни в своем выступлении отметил взаимную помощь народов двух стран в условиях трудностей, вызванных коронавирусной эпидемией. Иордания служит примером мирного и устойчивого развития на Ближнем Востоке, обладает благоприятной инвестиционной средой и высококачественными человеческими ресурсами. Китайские предприятия уже сотрудничают с Иорданией в области традиционных и возобновляемых источников энергии, информационных технологий и так далее. В будущем Иордания продолжит активно оказывать поддержку и создавать удобные условия для развития китайских предприятий.
© Фото : Beijing Xufang International Digital Culture MediaПервый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине
Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Beijing Xufang International Digital Culture Media
Первый китайско-иорданский диалог дружбы состоялся в Пекине
Руководитель Китайской международной издательской группы Ду Чжаньюань отметил, что стремление к сотрудничеству и развитию стало общим чаянием всех стран мира, в том числе Китая и Иордании. Китай и Иордания должны фокусировать внимание на развитии благосостояния народов, продвигать взаимовыгодное сотрудничество и дружбу, содействовать молодежным обменам, расширять каналы диалога, усиливать взаимное обучение между различными цивилизациями. Китайская международная издательская группа готова содействовать гуманитарным обменам между двумя странами вместе с представителями всех слоев общества в Китае и Иордании.
Председатель правления Государственной корпорации развития и инвестиций (SDIC) Бай Тао в своем выступлении отметил, что компания "SDIC MINING INVESTMENT CO., LTD." как крупнейший акционер Арабской калийной компании (APC) Иордании, активно выполняет свои общественные обязательства. В будущем SDIC желает стать "надежным партнером" и "дружественным посланцем культуры" между Китаем и Иорданией.
В рамках мероприятия также было проведено два круглых стола, где участники провели углубленный обмен мнений по темам "Новое видение и новые возможности: возможности и будущее китайско-иорданского сотрудничества" и "Прагматическое сотрудничество и взаимные выгоды: практические примеры торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Иорданией".
На мероприятии заместитель руководителя Китайской международной издательской группы Лю Давэй и заместитель гендиректора Государственной корпорации развития и инвестиций Чжун Годун подарили книги "Общее светлое будущее" (первый и второй выпуски) представителям китайской и арабской молодежи. Ректор Пекинского университета иностранных языков Ян Дан и посол Хуссам аль-Хусейни подарили молодежи двух стран книги "Исследования культуры и образования в Иордании".
Мероприятие было организовано Китайской международной издательской группой и Пекинским университетом иностранных языков и проведено компанией Beijing Xufang International Digital Culture Media Co., Ltd. и Арабским институтом Пекинского университета иностранных языков при поддержке компании "SDIC MINING INVESTMENT CO., LTD.".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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