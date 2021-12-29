https://ria.ru/20211229/pedofiliya-1765961881.html
В Красноярском крае задержали пенсионера, подозреваемого в педофилии
В Красноярском крае задержали пенсионера, подозреваемого в педофилии - РИА Новости, 29.12.2021
В Красноярском крае задержали пенсионера, подозреваемого в педофилии
Полиция задержала пожилого жителя Сосновоборска Красноярского края, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:37
2021-12-29T11:37
2021-12-29T11:37
происшествия
сосновоборск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 29 дек - РИА Новости. Полиция задержала пожилого жителя Сосновоборска Красноярского края, подозреваемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает ГСУСК региона.По данным следствия, 3 декабря девятилетняя девочка вблизи дома по улице 9-й Пятилетки в Сосновоборске заметила неизвестного мужчину, "который совершил иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления"."Удалось установить и задержать лицо, причастное к совершенному преступлению. Им оказался 72-летний житель города... В ходе допроса злоумышленник дал признательные показания, заявив о совершении ряда аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних на территории Сосновоборска", - говорится в сообщении.Следователи обращаются к возможно пострадавшим от преступных действий мужчины, а также обладающих информацией об обстоятельствах совершенных им преступлений сообщить по телефону 8 (391) 312–02–86 или 102. Анонимность гарантируется.В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20211123/pedofiliya-1760289256.html
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происшествия, сосновоборск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Красноярском крае задержали пенсионера, подозреваемого в педофилии
Пожилого жителя Сосновоборска Красноярского края задержали по подозрению в педофилии