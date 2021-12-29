https://ria.ru/20211229/otravlenie-1765973485.html

В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом

В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом - РИА Новости, 29.12.2021

В Ивановской области мать и сын отравились угарным газом

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ивановской области после гибели матери и ее совершеннолетнего сына от отравления угарным... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T12:22

2021-12-29T12:22

2021-12-29T12:22

происшествия

лежневский район

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 29 дек - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ивановской области после гибели матери и ее совершеннолетнего сына от отравления угарным газом, сообщило СУСК по региону.Прокуратура Ивановской области сообщила, что в одной из квартир в деревне Сабиново Лежневского района семья отравилась угарным газом. Женщина и ее совершеннолетний сын погибли, мужчина доставлен в лечебное учреждение."Ивановским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ивановской области по факту обнаружения тел двоих человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье - 4 года лишения свободы.Уточняется, что в квартире были обнаружены тела 51-летней женщины и ее 29-летнего сына, 52-летний отец семейства госпитализирован в больницу. При первоначальном осмотре тел погибших телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз и иных необходимых экспертных исследований. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20211228/sk-1765772553.html

https://ria.ru/20211219/otravlenie-1764474782.html

лежневский район

ивановская область

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происшествия, лежневский район, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия