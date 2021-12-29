https://ria.ru/20211229/otoplenie-1766049500.html
Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона - РИА Новости, 29.12.2021
Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
Президент России Владимир Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона: важно, чтобы в новогодние праздники все работало без... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:42
2021-12-29T17:42
2021-12-29T17:59
владимир путин
общество
жкх
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона: важно, чтобы в новогодние праздники все работало без сбоев, подчеркнул он."Приближаются новогодние праздники, и многие наши граждане по традиции проведут их дома в кругу семьи, родных, близких. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в эти большие, длинные по времени выходные надежно и без сбоев работали предприятия жилищно-коммунальной сферы, организации непрерывного цикла, транспорта, многих других отраслей экономики и социальной сферы, которые обеспечивают жизнь наших городов и поселков", - сказал президент.Путин предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. "В текущем году он происходит на фоне восстановления экономики. Растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", - сказал он.
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владимир путин, общество, жкх
17:42 29.12.2021 (обновлено: 17:59 29.12.2021)
Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
Президент Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона: важно, чтобы в новогодние праздники все работало без сбоев, подчеркнул он.
"Приближаются новогодние праздники, и многие наши граждане по традиции проведут их дома в кругу семьи, родных, близких. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в эти большие, длинные по времени выходные надежно и без сбоев работали предприятия жилищно-коммунальной сферы, организации непрерывного цикла, транспорта, многих других отраслей экономики и социальной сферы, которые обеспечивают жизнь наших городов и поселков", - сказал президент.
Путин предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. "В текущем году он происходит на фоне восстановления экономики. Растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", - сказал он.