https://ria.ru/20211229/otoplenie-1766049500.html

Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона

Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона - РИА Новости, 29.12.2021

Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона

Президент России Владимир Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона: важно, чтобы в новогодние праздники все работало без... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:42

2021-12-29T17:42

2021-12-29T17:59

владимир путин

общество

жкх

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит совещание о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона: важно, чтобы в новогодние праздники все работало без сбоев, подчеркнул он."Приближаются новогодние праздники, и многие наши граждане по традиции проведут их дома в кругу семьи, родных, близких. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в эти большие, длинные по времени выходные надежно и без сбоев работали предприятия жилищно-коммунальной сферы, организации непрерывного цикла, транспорта, многих других отраслей экономики и социальной сферы, которые обеспечивают жизнь наших городов и поселков", - сказал президент.Путин предложил подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. "В текущем году он происходит на фоне восстановления экономики. Растет энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю", - сказал он.

https://ria.ru/20210913/otoplenie-1749874594.html

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владимир путин, общество, жкх