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Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине
Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине - РИА Новости, 29.12.2021
Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине
Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине, подчеркнув, что они показывают, что России нужны гарантии безопасности. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:19
2021-12-29T09:20
в мире
украина
сша
германия
сергей рябков
нато
сергей нечаев (дипломат)
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине, подчеркнув, что они показывают, что России нужны гарантии безопасности."С нашей точки зрения, военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно. Все шаги в этом направлении будут контрпродуктивными", - сказал Нечаев агентству dpa."Эти рассуждения (о поставках оружия Украине - ред.) являются очередным свидетельством того, что России нужны гарантии безопасности, и мы требуем этих гарантий безопасности в форме, закрепленной в международном праве", - подчеркнул посол.До сентябрьских выборов в бундестаг в пользу поставок Украине оборонительного оружия высказался сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек, который ныне занимает пост вице-канцлера, министра экономики и проблем климата. На прошлой неделе будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что считает легитимной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211229/ukraina-1765937533.html
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украина
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в мире, украина, сша, германия, сергей рябков, нато, сергей нечаев (дипломат), фридрих мерц, россия
09:19 29.12.2021 (обновлено: 09:20 29.12.2021)
 
Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

Посол России в Германии Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : МИД РФ
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине, подчеркнув, что они показывают, что России нужны гарантии безопасности.
"С нашей точки зрения, военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно. Все шаги в этом направлении будут контрпродуктивными", - сказал Нечаев агентству dpa.
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"Эти рассуждения (о поставках оружия Украине - ред.) являются очередным свидетельством того, что России нужны гарантии безопасности, и мы требуем этих гарантий безопасности в форме, закрепленной в международном праве", - подчеркнул посол.
До сентябрьских выборов в бундестаг в пользу поставок Украине оборонительного оружия высказался сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек, который ныне занимает пост вице-канцлера, министра экономики и проблем климата. На прошлой неделе будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что считает легитимной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие.
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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В миреУкраинаСШАГерманияСергей РябковНАТОСергей Нечаев (дипломат)Фридрих МерцРоссия
 
 
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