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Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине - РИА Новости, 29.12.2021

Посол России в Германии раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине

Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине, подчеркнув, что они показывают, что России нужны гарантии безопасности. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:19

2021-12-29T09:19

2021-12-29T09:20

в мире

украина

сша

германия

сергей рябков

нато

сергей нечаев (дипломат)

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев раскритиковал дискуссии о поставках оружия Украине, подчеркнув, что они показывают, что России нужны гарантии безопасности."С нашей точки зрения, военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно. Все шаги в этом направлении будут контрпродуктивными", - сказал Нечаев агентству dpa."Эти рассуждения (о поставках оружия Украине - ред.) являются очередным свидетельством того, что России нужны гарантии безопасности, и мы требуем этих гарантий безопасности в форме, закрепленной в международном праве", - подчеркнул посол.До сентябрьских выборов в бундестаг в пользу поставок Украине оборонительного оружия высказался сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек, который ныне занимает пост вице-канцлера, министра экономики и проблем климата. На прошлой неделе будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что считает легитимной просьбу Украины предоставить ей оборонительное оружие.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765937533.html

https://ria.ru/20211229/ukraina-1765925955.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, германия, сергей рябков, нато, сергей нечаев (дипломат), фридрих мерц, россия