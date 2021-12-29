07:35 29.12.2021 (обновлено: 07:45 29.12.2021)
Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года
Вице-премьер Новак: ОПЕК+ после 2022 года будет существовать в рамках хартии
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать невозможно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас есть хартия, которую подписали 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+, рассчитанная на бессрочный период сотрудничества. Оно точно будет продолжаться в формате консультаций, обмена информацией, аналитическими данными и так далее", - сказал Новак в интервью РБК, отвечая на вопрос о работе ОПЕК+ после 2022 года, которым сейчас ограничены действующая сделка альянса.
"Необходимость совместных действий по корректировке добычи обусловлена только ситуацией на рынке. Мы не знаем, какой она будет через год", - добавил он.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.