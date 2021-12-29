https://ria.ru/20211229/opec-1765931838.html

Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года

Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021

Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года

ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:35

2021-12-29T07:45

экономика

в мире

нефть

москва

александр новак

россия

опек+

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать невозможно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Необходимость совместных действий по корректировке добычи обусловлена только ситуацией на рынке. Мы не знаем, какой она будет через год", - добавил он.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

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экономика, в мире, нефть, москва, александр новак, россия, опек+