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Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года
Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года - РИА Новости, 29.12.2021
Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года
ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T07:35
2021-12-29T07:45
экономика
в мире
нефть
москва
александр новак
россия
опек+
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать невозможно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Необходимость совместных действий по корректировке добычи обусловлена только ситуацией на рынке. Мы не знаем, какой она будет через год", - добавил он.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
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экономика, в мире, нефть, москва, александр новак, россия, опек+
07:35 29.12.2021 (обновлено: 07:45 29.12.2021)
 
Новак оценил, как будет развиваться ОПЕК+ после 2022 года

Вице-премьер Новак: ОПЕК+ после 2022 года будет существовать в рамках хартии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ОПЕК+ после 2022 года точно будет существовать в рамках хартии о бессрочном сотрудничестве, о необходимости же дальнейшей корректировки добычи сейчас сказать невозможно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"У нас есть хартия, которую подписали 24 страны-участницы соглашения ОПЕК+, рассчитанная на бессрочный период сотрудничества. Оно точно будет продолжаться в формате консультаций, обмена информацией, аналитическими данными и так далее", - сказал Новак в интервью РБК, отвечая на вопрос о работе ОПЕК+ после 2022 года, которым сейчас ограничены действующая сделка альянса.

"Необходимость совместных действий по корректировке добычи обусловлена только ситуацией на рынке. Мы не знаем, какой она будет через год", - добавил он.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась, а с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
03:27Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть
 
ЭкономикаВ миреНефтьМоскваАлександр НовакРоссияОПЕК+
 
 
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