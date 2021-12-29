https://ria.ru/20211229/novogodniy-1765859619.html

"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"

"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой" - РИА Новости, 29.12.2021

"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой"

Почему холодец и заливная рыба - лучшие блюда для того, чтобы с них начать новогодний ужин? Из-за каких ингредиентов нас так тянет на оливье (и что в нём хорошо бы заменить)? Разрушаем мифы о том, что спиртное нужно закусывать жирным и острым, разбираем главные блюда новогоднего стола и даем простые правила, как не переесть.

2021-12-29T12:00

2021-12-29T12:00

2021-12-29T12:00

правда тела

общество

новый год

подкаст

марина макиша

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"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой" Почему холодец и заливная рыба - лучшие блюда для того, чтобы с них начать новогодний ужин? Из-за каких ингредиентов нас так тянет на оливье (и что в нём хорошо бы заменить)? Разрушаем мифы о том, что спиртное нужно закусывать жирным и острым, разбираем главные блюда новогоднего стола и даем простые правила, как не переесть. audio/mpeg

"Правда тела". В чем "провинились" оливье, холодец и "селедка под шубой" Почему холодец и заливная рыба - лучшие блюда для того, чтобы с них начать новогодний ужин? Из-за каких ингредиентов нас так тянет на оливье (и что в нём хорошо бы заменить)? Разрушаем мифы о том, что спиртное нужно закусывать жирным и острым, разбираем главные блюда новогоднего стола и даем простые правила, как не переесть. audio/mpeg

Какое горячее - самое “здоровое” (а может, от него и вовсе отказаться)? Почему на гарнир лучше не готовить рис и картошку? И какой алкоголь лучше выбрать во время застолья? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:42 Почему нам так нравится оливье и как его превратить в здоровый салат04:55 Почему в покупных салатах всегда будет много консервантов05:52 Заливная рыба и холодец: с них стоит начинать банкет!06:40 “Сочетание алкоголя с очень жирной пищей провоцирует панкреатит”08:22 Как не переедать: основные правила09:58 “Алкоголь не закусываем острой пищей”. Почему?11:25 “Похмеляться жирными супами точно не стоит”13:10 Селедка под шубой: можно ли что-то заменить13:42 Что лучше есть на горячее, и нужно ли оно?14:22 Почему от риса и тушеной картошечки лучше отказаться14:40 Какой алкоголь лучше пить16:28 Стоит ли использовать таблетки-ферменты, и когда их питьСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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общество, новый год, подкаст, марина макиша, аудио