https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html
Немцы осудили помощь Прибалтике и вспомнили Гитлера
Немцы заговорили о войне из-за помощи Литве в противостоянии России - РИА Новости, 29.12.2021
Немцы осудили помощь Прибалтике и вспомнили Гитлера
Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:19
2021-12-29T13:19
2021-12-29T13:19
литва
берлин (город)
вильнюс
германия
нато
прибалтика
россия
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие Германия.Некоторые пользователи напомнили Берлину уроки прошлого, связанные с Прибалтикой, и сочли пребывание бундесвера на границе с Россией бессмысленным."Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!" — выразил мнение Achthorn."Это тоже концентрация войск и провокация?" — задался вопросом Ritual."В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?" — возмутился JM1956."Вновь немецкие танки стоят недалеко от российской границы. Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолетов. А еще лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение", — отметил Sergej Wall."Мои прогрессивные друзья всегда говорят, что тот, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение", — подытожили читатели.Ранее стало известно, что в районе литовского города Рукла планируют построить казармы для многонациональных подразделений Североатлантического альянса, при этом затраты на проект Вильнюс поделит с Берлином. Как считают в бундесвере, такие меры помогут разгрузить военный транспорт и высвободить мощности для собственных учебных программ литовцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211229/peregovory-1765925724.html
https://ria.ru/20211214/nato-1763709018.html
https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html
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литва, берлин (город), вильнюс, германия, нато, прибалтика, россия
Немцы заговорили о войне из-за помощи Литве в противостоянии России
Читатели Die Zeit припомнили Германии опыт Второй мировой из-за военной помощи Литве
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Zeit
негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО
в Литве
, в котором принимает участие Германия
.
Некоторые пользователи напомнили Берлину
уроки прошлого, связанные с Прибалтикой
, и сочли пребывание бундесвера на границе с Россией
бессмысленным.
"Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!" — выразил мнение Achthorn.
"Это тоже концентрация войск и провокация?" — задался вопросом Ritual.
"В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?" — возмутился JM1956.
"Вновь немецкие танки стоят недалеко от российской границы. Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолетов. А еще лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение", — отметил Sergej Wall.
"Мои прогрессивные друзья всегда говорят, что тот, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение", — подытожили читатели.
Ранее стало известно, что в районе литовского города Рукла планируют построить казармы для многонациональных подразделений Североатлантического альянса, при этом затраты на проект Вильнюс
поделит с Берлином. Как считают в бундесвере, такие меры помогут разгрузить военный транспорт и высвободить мощности для собственных учебных программ литовцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>