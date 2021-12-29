https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

Немцы осудили помощь Прибалтике и вспомнили Гитлера

Немцы заговорили о войне из-за помощи Литве в противостоянии России - РИА Новости, 29.12.2021

Немцы осудили помощь Прибалтике и вспомнили Гитлера

Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T13:19

2021-12-29T13:19

2021-12-29T13:19

литва

берлин (город)

вильнюс

германия

нато

прибалтика

россия

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit негативно отреагировали на новость о проекте по строительству новых казарм для войск НАТО в Литве, в котором принимает участие Германия.Некоторые пользователи напомнили Берлину уроки прошлого, связанные с Прибалтикой, и сочли пребывание бундесвера на границе с Россией бессмысленным."Парой немецких солдат на русской границе Россию не впечатлишь. Но, вероятно, этого никто и не добивался. Предполагаю, что это был символический акт: мол, посмотрите мы опять тут!" — выразил мнение Achthorn."Это тоже концентрация войск и провокация?" — задался вопросом Ritual."В этом деле мне не нравится, что Германия уже побывала в Прибалтике во время Второй мировой войны. И там ей тогда тоже оказали активную поддержку местные силы. Конечно, сейчас ситуация совершенно иная. Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?" — возмутился JM1956."Вновь немецкие танки стоят недалеко от российской границы. Я себя от этого более защищенным не чувствую. Задача этих танков состоит в том, чтобы поддерживать напряженность на российских границах на постоянно высоком уровне. По мне, так лучше бы немецкая армия оставалась в Германии, а вместо новой казармы вблизи России отремонтировали бы пару танков или самолетов. А еще лучше вложили бы эти деньги в здравоохранение", — отметил Sergej Wall."Мои прогрессивные друзья всегда говорят, что тот, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение", — подытожили читатели.Ранее стало известно, что в районе литовского города Рукла планируют построить казармы для многонациональных подразделений Североатлантического альянса, при этом затраты на проект Вильнюс поделит с Берлином. Как считают в бундесвере, такие меры помогут разгрузить военный транспорт и высвободить мощности для собственных учебных программ литовцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211229/peregovory-1765925724.html

https://ria.ru/20211214/nato-1763709018.html

https://ria.ru/20211224/berbok-1765254561.html

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литва, берлин (город), вильнюс, германия, нато, прибалтика, россия