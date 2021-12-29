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Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть

Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть - РИА Новости, 29.12.2021

Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть

Мировое потребление нефти, как ожидается, в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона, а... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:27

2021-12-29T03:27

2021-12-29T04:24

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировое потребление нефти, как ожидается, в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона, а цена в 65-80 долларов за баррель будет комфортной для России, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК.Вице-премьер напомнил, что российский бюджет в 2021 году балансируется при цене нефти в 43,3 доллара за баррель, а на 2022 год заложено 44,2 доллара. При этом прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены."Мы ожидаем, что общий объем спроса (на нефть) в 2021 году вырастет примерно на 4,5–5 миллионов баррелей в сутки. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 миллиона баррелей в сутки", - рассказал Новак.По его словам, ОПЕК+ отработал 2021 год хорошо и в соответствии со всеми своими договоренностями."На мой взгляд, совместные действия (участников ОПЕК+) показали позитивный результат, ради которого в принципе соглашение и подписывалось. Рынок был стабилен, постоянно растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением добычи", - добавил вице-премьер.Спрос на нефть в ближайшее десятилетие продолжит расти и увеличится примерно со 100 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 110 миллионов к 2030 году, считает Новак.Вице-премьер отметил, что доля нефти в мировом энергобалансе уменьшится, но физические объемы ее потребления все равно вырастут.Новак также прокомментировал заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо."Наверное, теоретически это осуществимо, но тогда на рынке будет коллапс. Но при этом невозможно на 30% снизить потребление нефти к 2030 году. Как можно снизить производство, если будет спрос?" - сказал он.Компании РФ при этом инвестируют в добычные проекты, исходя из долгосрочных прогнозов потребления нефти на мировом рынке и с учетом перспектив снижения доли углеводородов в энергобалансе, заметил Новак."До 2030 года мы прогнозируем сохранение добычи в России на уровне 550–560 миллионов тонн. Это прописано в стратегии развития энергетики до 2035 года. Распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20211221/neft-1764674012.html

https://ria.ru/20211228/neft-1765820860.html

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