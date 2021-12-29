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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211229/neft-1765927058.html
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть - РИА Новости, 29.12.2021
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть
Мировое потребление нефти, как ожидается, в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона, а... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:27
2021-12-29T04:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
в мире
москва
александр новак
опек
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировое потребление нефти, как ожидается, в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона, а цена в 65-80 долларов за баррель будет комфортной для России, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК.Вице-премьер напомнил, что российский бюджет в 2021 году балансируется при цене нефти в 43,3 доллара за баррель, а на 2022 год заложено 44,2 доллара. При этом прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены."Мы ожидаем, что общий объем спроса (на нефть) в 2021 году вырастет примерно на 4,5–5 миллионов баррелей в сутки. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 миллиона баррелей в сутки", - рассказал Новак.По его словам, ОПЕК+ отработал 2021 год хорошо и в соответствии со всеми своими договоренностями."На мой взгляд, совместные действия (участников ОПЕК+) показали позитивный результат, ради которого в принципе соглашение и подписывалось. Рынок был стабилен, постоянно растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением добычи", - добавил вице-премьер.Спрос на нефть в ближайшее десятилетие продолжит расти и увеличится примерно со 100 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 110 миллионов к 2030 году, считает Новак.Вице-премьер отметил, что доля нефти в мировом энергобалансе уменьшится, но физические объемы ее потребления все равно вырастут.Новак также прокомментировал заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо."Наверное, теоретически это осуществимо, но тогда на рынке будет коллапс. Но при этом невозможно на 30% снизить потребление нефти к 2030 году. Как можно снизить производство, если будет спрос?" - сказал он.Компании РФ при этом инвестируют в добычные проекты, исходя из долгосрочных прогнозов потребления нефти на мировом рынке и с учетом перспектив снижения доли углеводородов в энергобалансе, заметил Новак."До 2030 года мы прогнозируем сохранение добычи в России на уровне 550–560 миллионов тонн. Это прописано в стратегии развития энергетики до 2035 года. Распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке", - заключил вице-премьер.
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экономика, в мире, москва, александр новак, опек, цены на нефть, россия
03:27 29.12.2021 (обновлено: 04:24 29.12.2021)
 
Новак спрогнозировал темпы роста цен и спроса на нефть

Вице-премьер Новак: цена на нефть в 2022 году будет комфортной для России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Мировое потребление нефти, как ожидается, в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона, а цена в 65-80 долларов за баррель будет комфортной для России, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью РБК.
"Сейчас цена на нефть примерно 75 долларов за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена 65–80 долларов за баррель. Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке", - рассказал он.
Вице-премьер напомнил, что российский бюджет в 2021 году балансируется при цене нефти в 43,3 доллара за баррель, а на 2022 год заложено 44,2 доллара. При этом прогноз социально-экономического развития предполагает более высокие цены.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:43
Вице-президент "Лукойла" рассказал, что будет с ценами на нефть в 2022 году
"Мы ожидаем, что общий объем спроса (на нефть) в 2021 году вырастет примерно на 4,5–5 миллионов баррелей в сутки. Для восстановления добычи на том уровне, который был до введения ограничений в 2020 году, мы ожидаем рост спроса в следующем году еще примерно на 4 миллиона баррелей в сутки", - рассказал Новак.
По его словам, ОПЕК+ отработал 2021 год хорошо и в соответствии со всеми своими договоренностями.
"На мой взгляд, совместные действия (участников ОПЕК+) показали позитивный результат, ради которого в принципе соглашение и подписывалось. Рынок был стабилен, постоянно растущий спрос в этом году был обеспечен восстановлением добычи", - добавил вице-премьер.
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Вчера, 13:44Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть марки Brent выросли до 78,63 доллара за баррель
Спрос на нефть в ближайшее десятилетие продолжит расти и увеличится примерно со 100 миллионов баррелей в сутки в 2022 году до 110 миллионов к 2030 году, считает Новак.

"Я ориентируюсь на прогноз увеличения спроса. В следующем году ожидается потребление примерно 100 миллионов баррелей в сутки во всем мире. Думаю, что оно увеличится до 110 миллионов баррелей в сутки к 2030 году", - рассказал вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что доля нефти в мировом энергобалансе уменьшится, но физические объемы ее потребления все равно вырастут.
Новак также прокомментировал заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что мировое производство нефти может упасть на 30% к концу десятилетия из-за снижения инвестиций в ископаемое топливо.
"Наверное, теоретически это осуществимо, но тогда на рынке будет коллапс. Но при этом невозможно на 30% снизить потребление нефти к 2030 году. Как можно снизить производство, если будет спрос?" - сказал он.
Компании РФ при этом инвестируют в добычные проекты, исходя из долгосрочных прогнозов потребления нефти на мировом рынке и с учетом перспектив снижения доли углеводородов в энергобалансе, заметил Новак.
"До 2030 года мы прогнозируем сохранение добычи в России на уровне 550–560 миллионов тонн. Это прописано в стратегии развития энергетики до 2035 года. Распределение между внутренним рынком и экспортом будет зависеть от ситуации на рынке", - заключил вице-премьер.
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Вчера, 02:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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