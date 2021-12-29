https://ria.ru/20211229/nakopleniya-1765921354.html

Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления

Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления - РИА Новости, 29.12.2021

Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления

Накопительная пенсия может быть выплачена в привычном формате ежемесячных выплат, или, в ряде случаев, единовременно, рассказал агентству “Прайм” аналитик НПФ... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T01:15

2021-12-29T01:15

2021-12-29T01:15

общество

деньги

пенсии

нпф "будущее"

россия

евгений биезбардис

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Накопительная пенсия может быть выплачена в привычном формате ежемесячных выплат, или, в ряде случаев, единовременно, рассказал агентству “Прайм” аналитик НПФ “Будущее” Евгений Биезбардис.Накопительная пенсия может выплачиваться пожизненно раз в месяц, если соблюден ряд условий, в частности, сумма рассчитанной ежемесячной выплаты составляет не менее пяти процентов от суммы всей пенсии, пояснил эксперт. Если сумма не превышает пять процентов, ее можно получить сразу в полном объеме.В случае, если гражданин хочет получить сразу все деньги единовременной выплатой, а расчет немного превышает пять процентов, то лучше отложить обращение за выплатами на 2022 год."Причина в предстоящей новогодней индексации страховой пенсии. Это значит, что требуемое соотношение может измениться", — заключил Биезбардис.

https://ria.ru/20211212/nakoplenie-1763320148.html

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общество, деньги, пенсии, нпф "будущее", россия, евгений биезбардис