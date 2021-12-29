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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211229/moskva-1765979912.html
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств - РИА Новости, 29.12.2021
В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств
Не менее десяти инвестиционных проектов стартуют в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:49
2021-12-29T12:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Не менее десяти инвестиционных проектов стартуют в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."На площадках ОЭЗ в "Алабушево" и в Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Общий объем вложений в эти проекты составит 10,6 миллиарда рублей", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Как ожидается, новые заводы ОЭЗ Москвы станут центром притяжения квалифицированных кадров."Предприятия, планирующие открытие в следующем году, создадут порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.Отмечается, что основной территорией выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка "Печатники", где семь резидентов реализуют проекты в формате brownfield. Резиденты используют возможности готовых помещений с инженерной инфраструктурой для более быстрого запуска производства. Такой формат требует меньших вложений и позволяет эффективно работать как крупным компаниям, так и компактным высокотехнологичным производствам.При этом льготный налоговый режим на всех площадках ОЭЗ Москвы дает возможность вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки. Так, за все время работы особой экономической зоны "Технополис Москва" резиденты сэкономили 3,4 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.ОЭЗ "Технополис Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.
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москва, александр прохоров
12:49 29.12.2021
 

В ОЭЗ Москвы в 2022 году откроют не менее десяти новых производств

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Не менее десяти инвестиционных проектов стартуют в особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы в 2022 году, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"На площадках ОЭЗ в "Алабушево" и в Печатниках в следующем году готовятся к открытию производители лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Предприятия находятся на разных этапах подготовки к запуску: одни компании только завершают строительство, другие уже отладили производственные процессы и готовы к выходу на запланированные мощности. Общий объем вложений в эти проекты составит 10,6 миллиарда рублей", - сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря, 11:21Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские предприятия получат займы от города на внедрение IT-решений
Как ожидается, новые заводы ОЭЗ Москвы станут центром притяжения квалифицированных кадров.
"Предприятия, планирующие открытие в следующем году, создадут порядка 1,5 тысяч рабочих мест. Наиболее востребованной специализацией станет сфера медицинских технологий. Выпуском фармацевтических препаратов и медицинских изделий будут заниматься порядка 70 процентов новых сотрудников", - сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Отмечается, что основной территорией выпуска новой продукции в 2022 году выступит площадка "Печатники", где семь резидентов реализуют проекты в формате brownfield. Резиденты используют возможности готовых помещений с инженерной инфраструктурой для более быстрого запуска производства. Такой формат требует меньших вложений и позволяет эффективно работать как крупным компаниям, так и компактным высокотехнологичным производствам.
При этом льготный налоговый режим на всех площадках ОЭЗ Москвы дает возможность вкладывать высвободившиеся средства в новые разработки. Так, за все время работы особой экономической зоны "Технополис Москва" резиденты сэкономили 3,4 миллиарда рублей, уточняется в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 11:27Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей
ОЭЗ "Технополис Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр Прохоров
 
 
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