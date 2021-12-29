https://ria.ru/20211229/moskva-1765937126.html

В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году

В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году - РИА Новости, 29.12.2021

В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году

На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году было дополнительно выделено 2,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:11

2021-12-29T09:11

2021-12-29T11:27

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году было дополнительно выделено 2,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что в этом году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги."Сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", — сообщила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.Также отмечается, что в 2020 году правительство Москвы дополнительно выделило на поддержку культурных площадок 6,2 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20211013/mayak-1754321409.html

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общество, москва, наталья сергунина, новости культуры