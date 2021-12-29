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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211229/moskva-1765937126.html
В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году
В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году - РИА Новости, 29.12.2021
В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году
На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году было дополнительно выделено 2,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T09:11
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общество
москва
наталья сергунина
культура
новости культуры
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году было дополнительно выделено 2,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что в этом году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги."Сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", — сообщила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.Также отмечается, что в 2020 году правительство Москвы дополнительно выделило на поддержку культурных площадок 6,2 миллиарда рублей.
https://realty.ria.ru/20211013/mayak-1754321409.html
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общество, москва, наталья сергунина, новости культуры
09:11 29.12.2021 (обновлено: 11:27 29.12.2021)
 
В мэрии Москвы рассказали о поддержке культурных учреждений в 2021 году

На поддержку сферы культуры Москвы в 2021 году дополнительно выделили 2,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВход в здание Электротеатра "Станиславский"
Вход в здание Электротеатра Станиславский - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. На поддержку культурных учреждений Москвы в 2021 году было дополнительно выделено 2,7 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что в этом году 273 учреждения культуры получили субсидии на оплату труда сотрудников и содержание имущественного комплекса, включая обслуживание зданий и коммунальные услуги.
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"Сфера культуры входит в число наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. В этом году по решению мэра Москвы городским учреждениям дополнительно направили 2,7 миллиарда рублей. Поддержку получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы и другие организации", — сообщила заммэра Наталья Сергунина, чьи слова приводятся на портале mos.ru.
Также отмечается, что в 2020 году правительство Москвы дополнительно выделило на поддержку культурных площадок 6,2 миллиарда рублей.
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КультураОбществоМоскваНаталья СергунинаНовости культуры
 
 
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