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Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами
Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами - РИА Новости, 29.12.2021
Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами
"Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ретейлеров, рассказали в РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:56
2021-12-29T14:03
новый год — 2022
общество
технологии
лаборатория касперского
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ретейлеров, рассказали в компании."Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", — говорится в сообщении.В компании выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, в других — до миллиона. Чтобы стать участником "новогоднего розыгрыша", россиянам предлагают ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема охватывает большее число людей.На последнем этапе мошенники просят жертв перевести один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так как сумма символическая, жертвы довольно часто идут на это, а у мошенников появляются данные их банковских карт, позволяющие им украсть намного больше.Как отметила старший контент-аналитик Татьяна Щербакова, злоумышленники, рассчитывая на невнимательность пользователей, зачастую маскируются под известные бренды.
https://radiosputnik.ria.ru/20211228/moshenniki-1765826971.html
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общество, технологии, лаборатория касперского
11:56 29.12.2021 (обновлено: 14:03 29.12.2021)
 
Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами

"Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую схему под видом новогоднего розыгрыша

© Фото : Лаборатория КасперскогоНовый логотип компании "Лаборатория Касперского"
Новый логотип компании Лаборатория Касперского - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© Фото : Лаборатория Касперского
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ретейлеров, рассказали в компании.
"Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", — говорится в сообщении.
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Россиянам раскрыли три схемы предновогоднего мошенничества
В компании выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, в других — до миллиона. Чтобы стать участником "новогоднего розыгрыша", россиянам предлагают ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема охватывает большее число людей.
На последнем этапе мошенники просят жертв перевести один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так как сумма символическая, жертвы довольно часто идут на это, а у мошенников появляются данные их банковских карт, позволяющие им украсть намного больше.
Как отметила старший контент-аналитик Татьяна Щербакова, злоумышленники, рассчитывая на невнимательность пользователей, зачастую маскируются под известные бренды.
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