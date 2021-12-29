https://ria.ru/20211229/moshennichestvo-1765966779.html

Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами

Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами - РИА Новости, 29.12.2021

Мошенники придумали схему обмана с фейковыми новогодними розыгрышами

"Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ретейлеров, рассказали в РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:56

2021-12-29T11:56

2021-12-29T14:03

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общество

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ретейлеров, рассказали в компании."Для того чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы для повышения качества обслуживания в магазинах", — говорится в сообщении.В компании выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, в других — до миллиона. Чтобы стать участником "новогоднего розыгрыша", россиянам предлагают ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема охватывает большее число людей.На последнем этапе мошенники просят жертв перевести один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так как сумма символическая, жертвы довольно часто идут на это, а у мошенников появляются данные их банковских карт, позволяющие им украсть намного больше.Как отметила старший контент-аналитик Татьяна Щербакова, злоумышленники, рассчитывая на невнимательность пользователей, зачастую маскируются под известные бренды.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/moshenniki-1765826971.html

https://ria.ru/20211218/moshenniki-1764356445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, лаборатория касперского