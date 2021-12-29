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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211229/meksika-1765948997.html
Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту
Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту - РИА Новости, 29.12.2021
Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту
Власти Мексики намерены разрешить швартовку круизных лайнеров даже при наличии заразившихся коронавирусом на борту, говорится в совместном заявлении Минздрава и РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:09
2021-12-29T11:09
туризм
мексика
туризм
новости - туризм
круизы
коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Власти Мексики намерены разрешить швартовку круизных лайнеров даже при наличии заразившихся коронавирусом на борту, говорится в совместном заявлении Минздрава и Минтуризма страны."В соответствии с протоколами биобезопасности, установленными в национальной и международной сферах, правительство намерено принимать в морских портах круизные суда. Если у путешественников будут симптомы COVID-19 или положительный ПЦР-тест, им будет оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении.Заболевшие в легкой форме или без симптомов будут находиться на карантине, а туристов с сильным недомоганием поместят в больницы. Здоровые люди смогут продолжить путешествие, соблюдая санитарные меры."Наша страна придерживается политики солидарности и принципа недискриминации", — подчеркивается в сообщении.
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мексика, туризм, новости - туризм, круизы, коронавирус covid-19
11:09 29.12.2021
 
Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту

Мексика примет круизные суда с заболевшими COVID-19 туристами и окажет им помощь

© AP Photo / Moises CastilloАнсамбль мариачи в Мехико
Ансамбль мариачи в Мехико - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Moises Castillo
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Власти Мексики намерены разрешить швартовку круизных лайнеров даже при наличии заразившихся коронавирусом на борту, говорится в совместном заявлении Минздрава и Минтуризма страны.
"В соответствии с протоколами биобезопасности, установленными в национальной и международной сферах, правительство намерено принимать в морских портах круизные суда. Если у путешественников будут симптомы COVID-19 или положительный ПЦР-тест, им будет оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении.
Заболевшие в легкой форме или без симптомов будут находиться на карантине, а туристов с сильным недомоганием поместят в больницы. Здоровые люди смогут продолжить путешествие, соблюдая санитарные меры.
"Наша страна придерживается политики солидарности и принципа недискриминации", — подчеркивается в сообщении.
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