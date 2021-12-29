https://ria.ru/20211229/meksika-1765948997.html

Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту

Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту - РИА Новости, 29.12.2021

Мексика планирует принимать круизные лайнеры со вспышками COVID-19 на борту

Власти Мексики намерены разрешить швартовку круизных лайнеров даже при наличии заразившихся коронавирусом на борту, говорится в совместном заявлении Минздрава и РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:09

2021-12-29T11:09

2021-12-29T11:09

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 дек — РИА Новости. Власти Мексики намерены разрешить швартовку круизных лайнеров даже при наличии заразившихся коронавирусом на борту, говорится в совместном заявлении Минздрава и Минтуризма страны."В соответствии с протоколами биобезопасности, установленными в национальной и международной сферах, правительство намерено принимать в морских портах круизные суда. Если у путешественников будут симптомы COVID-19 или положительный ПЦР-тест, им будет оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении.Заболевшие в легкой форме или без симптомов будут находиться на карантине, а туристов с сильным недомоганием поместят в больницы. Здоровые люди смогут продолжить путешествие, соблюдая санитарные меры."Наша страна придерживается политики солидарности и принципа недискриминации", — подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210527/meksika-1734232222.html

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мексика, туризм, новости - туризм, круизы, коронавирус covid-19