https://ria.ru/20211229/medrabotniki-1766077577.html
Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам
Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам - РИА Новости, 29.12.2021
Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам
Правительство России выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе, в поселках городского типа и небольших городах, документ за подписью... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:23
2021-12-29T20:23
2021-12-29T20:23
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
врачи
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750333_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec0fc515fa847141c1d2d31bb3f68179.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе, в поселках городского типа и небольших городах, документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования... по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек... в размере 90 102,5 тысячи рублей из резеврного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду осуществление указанных выплан не менее чем 91 медицинскому работнику", - говорится в сообщении.Уточняется, что господдержка будет выделена в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". Минздраву РФ поручено осуществить контроль за использованием выделенных средств до 20 января 2022 года.
https://ria.ru/20211228/mishustin-1765865869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b82abc908958a95dde4a7b9f49cf74ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, здоровье - общество, врачи, россия
Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам
Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе