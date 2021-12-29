https://ria.ru/20211229/medrabotniki-1766077577.html

Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам

Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам - РИА Новости, 29.12.2021

Правительство выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам

Правительство России выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе, в поселках городского типа и небольших городах, документ за подписью... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T20:23

2021-12-29T20:23

2021-12-29T20:23

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мишустин

здоровье - общество

врачи

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России выделит более 90 миллионов рублей на выплаты медработникам на селе, в поселках городского типа и небольших городах, документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на официальном портале правовой информации."Выделить в 2021 году Минздраву России бюджетные ассигнования... по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек... в размере 90 102,5 тысячи рублей из резеврного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду осуществление указанных выплан не менее чем 91 медицинскому работнику", - говорится в сообщении.Уточняется, что господдержка будет выделена в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения". Минздраву РФ поручено осуществить контроль за использованием выделенных средств до 20 января 2022 года.

https://ria.ru/20211228/mishustin-1765865869.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мишустин, здоровье - общество, врачи, россия