https://ria.ru/20211229/litsenzii-1765927353.html

Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи

Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи - РИА Новости, 29.12.2021

Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи

Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе показала, что от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля нужно отказаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T03:35

2021-12-29T03:35

2021-12-29T04:48

происшествия

общество

кемеровская область

москва

александр новак

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе показала, что от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля нужно отказаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер отметил, что с точки зрения безопасности шахты являются опасными производственными объектами, на которых риски аварий и прочих чрезвычайных происшествий выше, чем на иных промышленных объектах повышенной опасности.При этом в последние годы в России сокращалось количество особо опасных шахт - с 52 до 23, сообщил Новак. В свою очередь, растет доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом. Их дальнейшее увеличение также может считаться одним из направлений работы по снижению рисков аварий при угледобыче.Но одномоментно закрывать оставшиеся 23 особо опасные угольные шахты также никто не собирается, так как речь идет о людях и их рабочих местах, пояснил вице-премьер. "По мере истечения срока действия лицензий количество шахт будет сокращаться. Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться", - сказал он.Также Новак сообщил, что готовятся изменения в нормативно-техническое регулирование, обеспечивающие безопасность работы шахт. Помимо этого, будут изменены отраслевые соглашения по оплате труда шахтеров - уменьшится доля заработной платы, зависящая от объемов выработки. Кроме того, нужно модернизировать и повысить эффективность средств индивидуальной защиты шахтеров.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

https://ria.ru/20211223/narusheniya-1765033477.html

https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html

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происшествия, общество, кемеровская область, москва, александр новак, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе