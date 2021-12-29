https://ria.ru/20211229/litsenzii-1765927353.html
Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи
Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи - РИА Новости, 29.12.2021
Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе показала, что от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля нужно отказаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T03:35
2021-12-29T03:35
2021-12-29T04:48
происшествия
общество
кемеровская область
москва
александр новак
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761273870_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c5bfe56f8e5911caba4fa70d2afed7a3.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе показала, что от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля нужно отказаться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Вице-премьер отметил, что с точки зрения безопасности шахты являются опасными производственными объектами, на которых риски аварий и прочих чрезвычайных происшествий выше, чем на иных промышленных объектах повышенной опасности.При этом в последние годы в России сокращалось количество особо опасных шахт - с 52 до 23, сообщил Новак. В свою очередь, растет доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом. Их дальнейшее увеличение также может считаться одним из направлений работы по снижению рисков аварий при угледобыче.Но одномоментно закрывать оставшиеся 23 особо опасные угольные шахты также никто не собирается, так как речь идет о людях и их рабочих местах, пояснил вице-премьер. "По мере истечения срока действия лицензий количество шахт будет сокращаться. Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться", - сказал он.Также Новак сообщил, что готовятся изменения в нормативно-техническое регулирование, обеспечивающие безопасность работы шахт. Помимо этого, будут изменены отраслевые соглашения по оплате труда шахтеров - уменьшится доля заработной платы, зависящая от объемов выработки. Кроме того, нужно модернизировать и повысить эффективность средств индивидуальной защиты шахтеров.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20211223/narusheniya-1765033477.html
https://ria.ru/20211224/gornyaki-1765328238.html
кемеровская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761273870_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eedb2e288499385f272910e7504af3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, кемеровская область, москва, александр новак, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
03:35 29.12.2021 (обновлено: 04:48 29.12.2021)
Новак призвал запретить новые лицензии для шахтной угледобычи
Вице-премьер Новак: необходимо отказаться от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе показала, что от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля нужно отказаться, заявил вице-премьер РФ
Александр Новак.
"Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт (глубоких шахт с высоким содержанием метана) становилось меньше. Механизм реализации такой политики - запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля", - ответил Новак в интервью РБК на вопрос о мерах, предпринимаемых правительством для повышения безопасности угольных шахт после аварии на "Листвяжной".
Вице-премьер отметил, что с точки зрения безопасности шахты являются опасными производственными объектами, на которых риски аварий и прочих чрезвычайных происшествий выше, чем на иных промышленных объектах повышенной опасности.
При этом в последние годы в России сокращалось количество особо опасных шахт - с 52 до 23, сообщил Новак
. В свою очередь, растет доля более безопасных угольных разрезов с добычей открытым способом. Их дальнейшее увеличение также может считаться одним из направлений работы по снижению рисков аварий при угледобыче.
Но одномоментно закрывать оставшиеся 23 особо опасные угольные шахты также никто не собирается, так как речь идет о людях и их рабочих местах, пояснил вице-премьер. "По мере истечения срока действия лицензий количество шахт будет сокращаться. Считаю, что не надо выдавать новых лицензий на разработку таких участков недр. То есть старые шахты постепенно будут закрываться, а новых не должно появляться", - сказал он.
Также Новак сообщил, что готовятся изменения в нормативно-техническое регулирование, обеспечивающие безопасность работы шахт. Помимо этого, будут изменены отраслевые соглашения по оплате труда шахтеров - уменьшится доля заработной платы, зависящая от объемов выработки. Кроме того, нужно модернизировать и повысить эффективность средств индивидуальной защиты шахтеров.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.