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Льготы и скидки начнут действовать во всех автобусах МО с начала года
Льготы и скидки начнут действовать во всех автобусах МО с начала года - РИА Новости, 29.12.2021
Льготы и скидки начнут действовать во всех автобусах МО с начала года
Льготы и скидки появятся на всех автобусных маршрутах Московской области, включая коммерческие, с 1 января. Такую поддержку поручил оказать губернатор Андрей... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:07
2021-12-29T20:07
2021-12-29T20:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Льготы и скидки появятся на всех автобусных маршрутах Московской области, включая коммерческие, с 1 января. Такую поддержку поручил оказать губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360"."Во всех автобусах и на всех коммерческих маршрутах областных перевозчиков будут предоставлять льготный проезд и скидки пассажирам по карте „Стрелка“" – рассказала первый заместитель министра транспорта Московской области Анна Кротова. Она добавила, что скидки охватят более чем 2 тысячи маршрутов.В августе проект опробовали в пилотном режиме, скидки и льготы действовали на 140 автобусных маршрутах в некоторых округах региона. Теперь они распространяются на всю Московскую область."Жители Московской области ежедневно смогут экономить на проезде или ездить по доступным льготам вне зависимости от того, социальный или коммерческий маршрут", – заключила Кротова.
https://ria.ru/20211228/transport-1765907169.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев