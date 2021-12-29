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Трутнев рассказал о законе о специальном налоговом режиме на Курилах
Трутнев рассказал о законе о специальном налоговом режиме на Курилах - РИА Новости, 29.12.2021
Трутнев рассказал о законе о специальном налоговом режиме на Курилах
Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах должен быть принят в начале 2022 года, тогда же начнется работа с инвесторами, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T12:06
2021-12-29T12:06
экономика
владимир путин
юрий трутнев
курильские острова
госдума рф
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах должен быть принят в начале 2022 года, тогда же начнется работа с инвесторами, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идет работа по его подготовке. Уверен в том, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами. Сказать честно, абсолютно уверен, что это у нас получится", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24"."Начинать будем с того, что будем разбираться с механизмом предоставления земли. Потому что не платить налоги – это хорошо, но этого мало. Надо, чтобы было где построить новые объекты, это прежде всего земля и энергетика. Нам надо на Курилах создать энергетику, причем, конечно, хочется создать энергетику чистую", - добавил вице-премьер.В конце ноября правительство России одобрило законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах.В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.Налоговые льготы предусматриваются для любых компаний, создаваемых на территории островов, за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов, а также занимающихся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
https://ria.ru/20211129/lgoty-1761207689.html
https://ria.ru/20211017/kurily-1754900812.html
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экономика, владимир путин, юрий трутнев, курильские острова, госдума рф, россия
12:06 29.12.2021
 
Трутнев рассказал о законе о специальном налоговом режиме на Курилах

Трутнев: закон о специальном налоговом режиме на Курилах должны принять в начале 2022 года

© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Андрей Шапран
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах должен быть принят в начале 2022 года, тогда же начнется работа с инвесторами, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Закон направлен в Госдуму. Там сейчас идет работа по его подготовке. Уверен в том, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами. Сказать честно, абсолютно уверен, что это у нас получится", - сказал Трутнев в эфире телеканала "Россия 24".
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 09:27
Правительство одобрило налоговые льготы для новых организаций на Курилах
"Начинать будем с того, что будем разбираться с механизмом предоставления земли. Потому что не платить налоги – это хорошо, но этого мало. Надо, чтобы было где построить новые объекты, это прежде всего земля и энергетика. Нам надо на Курилах создать энергетику, причем, конечно, хочется создать энергетику чистую", - добавил вице-премьер.
В конце ноября правительство России одобрило законопроект о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах.
В октябре президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок в Налоговый кодекс РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курилах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение 10 лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.
Налоговые льготы предусматриваются для любых компаний, создаваемых на территории островов, за исключением организаций, оказывающих посреднические услуги, осуществляющих деятельность, связанную с получением пассивных доходов, а также занимающихся производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья и выловом ценных биоресурсов.
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ЭкономикаВладимир ПутинЮрий ТрутневКурильские островаГосдума РФРоссия
 
 
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