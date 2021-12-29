https://ria.ru/20211229/kredit-1765951596.html
Непривитых от ковида ждет неприятный сюрприз от банков
Непривитых от COVID-19 россиян предупредили о риске подорожания кредитов - РИА Новости, 29.12.2021
Непривитых от ковида ждет неприятный сюрприз от банков
Россияне, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут столкнуться с проблемами при обращении за ипотечными и крупными потребительскими кредитами,... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T10:54
2021-12-29T10:54
2021-12-29T13:57
всероссийский союз страховщиков
николай переславский
cms institute
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут столкнуться с проблемами при обращении за ипотечными и крупными потребительскими кредитами, пишут "Известия".Как отмечает СМИ, при оформлении займов банки часто сами предлагают опцию страхования жизни и здоровья. В таком случае высок шанс получить более низкую ставку. Клиенту необходимо заполнить небольшую декларацию, важную роль в которой играет наличие или отсутствие тяжелых заболеваний: серьезные проблемы со здоровьем могут сказаться на условиях страховки.По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, при оценке рисков вскоре могут добавить пункт об обязательной прививке от COVID-19. "Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен", — объяснил он.В свою очередь, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин не согласился с такой оценкой. Он подчеркнул, что наличие или отсутствие прививки не скажется на ипотечном и потребительском страховании из-за особенностей инфекции."Коронавирус с точки зрения негативных и трагических последствий в большей степени воздействует на людей в возрасте и (или) с хроническими заболеваниями. Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты", — отметил Дубровин.Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие секреты заемщика нужно знать банку. По его словам, организацию могут заинтересовать кредитный рейтинг, семейное положение, информация о работе и доходах клиента. Банки также проверяют сведения по судимостям и банкротствам и о состоянии здоровья, чаще всего при крупных займах.
https://realty.ria.ru/20211228/ipoteka-1765763395.html
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всероссийский союз страховщиков, николай переславский, cms institute
10:54 29.12.2021 (обновлено: 13:57 29.12.2021)
Непривитых от COVID-19 россиян предупредили о риске подорожания кредитов
"Известия": для непривитых от коронавируса россиян могут подорожать кредиты и ипотека
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
Россияне, не прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, могут столкнуться с проблемами при обращении за ипотечными и крупными потребительскими кредитами, пишут "Известия"
.
Как отмечает СМИ, при оформлении займов банки часто сами предлагают опцию страхования жизни и здоровья. В таком случае высок шанс получить более низкую ставку. Клиенту необходимо заполнить небольшую декларацию, важную роль в которой играет наличие или отсутствие тяжелых заболеваний: серьезные проблемы со здоровьем могут сказаться на условиях страховки.
По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, при оценке рисков вскоре могут добавить пункт об обязательной прививке от COVID-19. "Вполне возможно, что даже те два-три процента смертельных исходов, которые, к сожалению, происходят у тех, кто переносит эту болезнь, для страховых компаний весьма существенны. Поэтому вполне вероятно, что дополнительный элемент андеррайтинга в виде справки о вакцинации вполне может быть ими введен", — объяснил он.
В свою очередь, вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин не согласился с такой оценкой. Он подчеркнул, что наличие или отсутствие прививки не скажется на ипотечном и потребительском страховании из-за особенностей инфекции.
"Коронавирус с точки зрения негативных и трагических последствий в большей степени воздействует на людей в возрасте и (или) с хроническими заболеваниями. Вопрос хронических заболеваний и так присутствует в андеррайтинге, а люди старшего возраста редко берут ипотеку или большие потребительские кредиты", — отметил Дубровин.
Ранее сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский
рассказал, какие секреты заемщика нужно знать банку. По его словам, организацию могут заинтересовать кредитный рейтинг, семейное положение, информация о работе и доходах клиента. Банки также проверяют сведения по судимостям и банкротствам и о состоянии здоровья, чаще всего при крупных займах.