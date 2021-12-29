https://ria.ru/20211229/korporativy-1766050803.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года

Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года - РИА Новости, 29.12.2021

Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года

Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T17:47

2021-12-29T17:47

2021-12-29T18:41

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

общество

новый год

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях.Согласно предписаниям, в праздничные дни ресторанам лучше исключить опцию "шведский стол"."Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами", — говорится в методических рекомендациях "Организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников". Документе опубликован на сайте ведомства.Кроме того, Роспотребнадзор призвал усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня в общественном транспорте и при оказании услуг населению. Это же касается гостиниц и санаторно-курортных учреждений.В новогодний период рекомендуется сохранять все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Перечень и объем противоэпидемических мер в праздничные дни формируют региональные органы исполнительной власти в зависимости от эпидситуации.В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 61%. Владимир Путин заявлял о необходимости достичь показателя в 90%. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.

https://ria.ru/20211229/vykhodnoy-1765971173.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, новый год