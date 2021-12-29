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Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года - РИА Новости, 29.12.2021
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года
Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях. РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:47
2021-12-29T18:41
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
общество
новый год
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях.Согласно предписаниям, в праздничные дни ресторанам лучше исключить опцию "шведский стол"."Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами", — говорится в методических рекомендациях "Организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников". Документе опубликован на сайте ведомства.Кроме того, Роспотребнадзор призвал усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня в общественном транспорте и при оказании услуг населению. Это же касается гостиниц и санаторно-курортных учреждений.В новогодний период рекомендуется сохранять все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Перечень и объем противоэпидемических мер в праздничные дни формируют региональные органы исполнительной власти в зависимости от эпидситуации.В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 61%. Владимир Путин заявлял о необходимости достичь показателя в 90%. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, новый год
17:47 29.12.2021 (обновлено: 18:41 29.12.2021)
 
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года

Роспотребнадзор порекомендовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлка
Елка - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор посоветовал не проводить новогодние корпоративы в закрытых помещениях.
Согласно предписаниям, в праздничные дни ресторанам лучше исключить опцию "шведский стол".
"Рекомендуется: организовать работу предприятий общественного питания в форме полного обслуживания потребителей официантами", — говорится в методических рекомендациях "Организация противоэпидемических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в период новогодних праздников". Документе опубликован на сайте ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор призвал усилить контроль за ношением масок и дезинфекцией контактных поверхностей в течение дня в общественном транспорте и при оказании услуг населению. Это же касается гостиниц и санаторно-курортных учреждений.
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В новогодний период рекомендуется сохранять все ранее введенные в регионах ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Перечень и объем противоэпидемических мер в праздничные дни формируют региональные органы исполнительной власти в зависимости от эпидситуации.
В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превысил 61%. Владимир Путин заявлял о необходимости достичь показателя в 90%. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов.
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19ОбществоНовый год
 
 
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