Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое
Число заражений COVID-19 за сутки в Ливане выросло в два раза, превысив 3,1 тысячи случаев
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи, мобилизованных в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" в южном Ливане
БЕЙРУТ, 29 дек - РИА Новости. Количество заражений COVID-19 за минувшие сутки в Ливане выросло в два раза, превысив 3,1 тысячи случаев, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фирас Аль-Абъяд.
"Количество зараженных в день достигло 3 153 человек, что в два раза превышает показатели днем ранее. Число сделанных анализов составило 26 202, из них 11,5% - с положительным результатом", - сообщил Аль-Абъяд на пресс-конференции после собрания комиссии по борьбе с коронавирусом.
По словам министра, возраст большинства заболевших не превышает 50 лет. При этом 65% из числа заболевших не были вакцинированы.
"Мы пытаемся найти баланс между вопросом сохранением здоровья, экономикой и образованием. Но вопрос здоровья остается первостепенным. Поэтому государство и все службы будут принимать меры для соблюдения ограничительных правил в связи с пандемией", - добавил Аль-Абъяд.
Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавляви в свою очередь заявил, что стражам порядка дано указание усилить контроль за мерами соблюдения эпидемиологических ограничений. В том числе представителей власти уполномочили незамедлительно закрывать рестораны и прочие заведения, если они заполнены более чем наполовину.