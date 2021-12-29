https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766090546.html

Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое

Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое - РИА Новости, 29.12.2021

Число заражений коронавирусом в Ливане за сутки увеличилось вдвое

Количество заражений COVID-19 за минувшие сутки в Ливане выросло в два раза, превысив 3,1 тысячи случаев, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фирас... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T23:10

2021-12-29T23:10

2021-12-29T23:10

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коронавирус covid-19

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БЕЙРУТ, 29 дек - РИА Новости. Количество заражений COVID-19 за минувшие сутки в Ливане выросло в два раза, превысив 3,1 тысячи случаев, сообщил в среду министр здравоохранения страны Фирас Аль-Абъяд."Количество зараженных в день достигло 3 153 человек, что в два раза превышает показатели днем ранее. Число сделанных анализов составило 26 202, из них 11,5% - с положительным результатом", - сообщил Аль-Абъяд на пресс-конференции после собрания комиссии по борьбе с коронавирусом.По словам министра, возраст большинства заболевших не превышает 50 лет. При этом 65% из числа заболевших не были вакцинированы."Мы пытаемся найти баланс между вопросом сохранением здоровья, экономикой и образованием. Но вопрос здоровья остается первостепенным. Поэтому государство и все службы будут принимать меры для соблюдения ограничительных правил в связи с пандемией", - добавил Аль-Абъяд.Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавляви в свою очередь заявил, что стражам порядка дано указание усилить контроль за мерами соблюдения эпидемиологических ограничений. В том числе представителей власти уполномочили незамедлительно закрывать рестораны и прочие заведения, если они заполнены более чем наполовину.

https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html

https://ria.ru/20211229/covid-1766047660.html

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в мире, ливан, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19