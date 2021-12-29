https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766079721.html

В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном"

В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном" - РИА Новости, 29.12.2021

В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном"

Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч, следует из данных Агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T20:39

2021-12-29T20:39

2021-12-29T20:57

распространение коронавируса

в мире

великобритания

здоровье - общество

саджид джавид

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч, следует из данных Агентства по здравоохранению (UKHSA). "Подтвержденных случаев заболевания "омикроном" в Великобритании на данный момент 210 122", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.При этом за последние сутки были зарегистрированы 39 923 случая заражения штаммом "омикрон".Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.Ранее глава Минздрава страны Саджид Джавид заявил, что до Нового года никаких дополнительных ограничений по COVID-19 в Британии введено не будет.Джонсон 8 декабря объявил о переходе к так называемому "плану Б" - он означает, что людям рекомендуется работать из дома, когда это возможно, а в большинстве закрытых помещений обязателен масочный режим. Помимо этого, COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, теперь требуется для посещения мест с большим скоплением людей. Ежедневное тестирование обязательно для тех, кто предположительно контактировал с носителями коронавируса.

https://ria.ru/20211228/omikron-1765800204.html

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в мире, великобритания, здоровье - общество, саджид джавид, коронавирус covid-19