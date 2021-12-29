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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766079721.html
В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном"
В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном" - РИА Новости, 29.12.2021
В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном"
Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч, следует из данных Агентства по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T20:39
2021-12-29T20:57
распространение коронавируса
в мире
великобритания
здоровье - общество
саджид джавид
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч, следует из данных Агентства по здравоохранению (UKHSA). "Подтвержденных случаев заболевания "омикроном" в Великобритании на данный момент 210 122", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.При этом за последние сутки были зарегистрированы 39 923 случая заражения штаммом "омикрон".Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.Ранее глава Минздрава страны Саджид Джавид заявил, что до Нового года никаких дополнительных ограничений по COVID-19 в Британии введено не будет.Джонсон 8 декабря объявил о переходе к так называемому "плану Б" - он означает, что людям рекомендуется работать из дома, когда это возможно, а в большинстве закрытых помещений обязателен масочный режим. Помимо этого, COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, теперь требуется для посещения мест с большим скоплением людей. Ежедневное тестирование обязательно для тех, кто предположительно контактировал с носителями коронавируса.
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в мире, великобритания, здоровье - общество, саджид джавид, коронавирус covid-19
20:39 29.12.2021 (обновлено: 20:57 29.12.2021)
 
В Британии заявили о более чем 200 тысячах заразившихся "омикроном"

Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч

© REUTERS / May JamesАвтомобили скорой помощи перед больницей Святого Томаса в Лондоне
Автомобили скорой помощи перед больницей Святого Томаса в Лондоне - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / May James
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ЛОНДОН, 29 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом коронавируса "омикрон" в Великобритании превысило 200 тысяч, следует из данных Агентства по здравоохранению (UKHSA).
"Подтвержденных случаев заболевания "омикроном" в Великобритании на данный момент 210 122", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
При этом за последние сутки были зарегистрированы 39 923 случая заражения штаммом "омикрон".
Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.
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Джонсон 8 декабря объявил о переходе к так называемому "плану Б" - он означает, что людям рекомендуется работать из дома, когда это возможно, а в большинстве закрытых помещений обязателен масочный режим. Помимо этого, COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, теперь требуется для посещения мест с большим скоплением людей. Ежедневное тестирование обязательно для тех, кто предположительно контактировал с носителями коронавируса.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
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Распространение коронавирусаВ миреВеликобританияЗдоровье - ОбществоСаджид ДжавидКоронавирус COVID-19
 
 
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