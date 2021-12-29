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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766042658.html
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч случаев СOVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч случаев СOVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.12.2021
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч случаев СOVID-19 за сутки
Более 200 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено во Франции в среду, это новый рекорд с момента начала эпидемии, заявил глава минздрава страны Оливье РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T17:18
2021-12-29T17:39
распространение коронавируса
в мире
франция
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Более 200 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено во Франции в среду, это новый рекорд с момента начала эпидемии, заявил глава минздрава страны Оливье Веран."Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти... За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19", - сказал Веран на заседании комиссии нацсобрания по законодательству."Это значит, что каждую секунду коронавирусом заболевают два француза. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией", - отметил министр. По его словам, на данный момент во Франции около 1 миллиона больных COVID-19.Во вторник во Франции было выявлено почти 180 тысяч новых заболевших.Вместе с тем федеральные власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.
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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:18 29.12.2021 (обновлено: 17:39 29.12.2021)
 
Во Франции выявили рекордные 208 тысяч случаев СOVID-19 за сутки

Во Франции выявили рекордные 208 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

© REUTERS / Christian HartmannОчередь на тестирование на COVID-19 в Париже, Франция
Очередь на тестирование на COVID-19 в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
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ПАРИЖ, 29 дек – РИА Новости. Более 200 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 выявлено во Франции в среду, это новый рекорд с момента начала эпидемии, заявил глава минздрава страны Оливье Веран.
"Цифры, которые будут опубликованы сегодня санитарным агентством страны, показывают, что число заразившихся продолжает расти... За последние 24 часа было зарегистрировано 208 тысяч французов, заболевших COVID-19", - сказал Веран на заседании комиссии нацсобрания по законодательству.
Фармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 21:38Распространение коронавируса
Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции
"Это значит, что каждую секунду коронавирусом заболевают два француза. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией", - отметил министр. По его словам, на данный момент во Франции около 1 миллиона больных COVID-19.
Во вторник во Франции было выявлено почти 180 тысяч новых заболевших.
Вместе с тем федеральные власти пока не вводили жестких ограничений на праздники. В числе мер, которые были объявлены правительством Франции: закрытие ночных клубов, запрет на собрания свыше двух тысяч человек в помещениях и более пяти тысяч на улице, переход на удаленную работу 3-4 дня в неделю в тех компаниях, где это возможно. Кафе, бары и рестораны, культурные учреждения продолжают работать.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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