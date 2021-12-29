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Протесты из-за COVID-ограничений стали более радикальными, заявили в ФРГ
Протесты из-за COVID-ограничений стали более радикальными, заявили в ФРГ - РИА Новости, 29.12.2021
Протесты из-за COVID-ограничений стали более радикальными, заявили в ФРГ
Протесты противников ограничительных мер из-за COVID в ФРГ становятся частично более радикальными, насилие растет, заявил представитель германского МВД Стив... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:58
2021-12-29T13:58
2021-12-29T15:18
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БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Протесты противников ограничительных мер из-за COVID в ФРГ становятся частично более радикальными, насилие растет, заявил представитель германского МВД Стив Альтер."Мы констатируем, что протесты становятся частично более радикальными, все больше сопровождаются насилием", - сказал Альтер на брифинге в Берлине, добавив, что данная тенденция "касается не всех участников" уличных акций.Он обратил внимание на участие в рядах протестующих праворадикального элемента, подчеркнул, что в полиции внимательно наблюдают за этим.Немногочисленные, но регулярные акции протесты в виде "уличных гуляний" проходят в ФРГ на фоне ужесточения мер в борьбе с пандемией коронавируса. В начале декабря на акции протеста в Берлине были атакованы пять журналистов, трое из них получили легкие травмы, сообщила ранее газета Tagesspiegel. Среди нападавших на сотрудников СМИ были члены неонацистской группировки из Бранденбурга, уточнило издание.
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в мире, германия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:58 29.12.2021 (обновлено: 15:18 29.12.2021)
Протесты из-за COVID-ограничений стали более радикальными, заявили в ФРГ
МВД Германии: протесты из-за COVID-ограничений становятся более радикальными