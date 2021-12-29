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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765988827.html
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19
Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:30
2021-12-29T13:30
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Согласно регулятору, число пациентов до 17 лет, поступивших в больницы с подтвержденным коронавирусом, на прошлой неделе выросло на 48,2% по сравнению с неделей, завершившейся 19 декабря.Если с 13 по 19 декабря количество детских госпитализаций на 100 тысяч человек в среднем составляло 206, то с 20 по 26 декабря оно выросло до 305.Отмечается, что пик поступлений пришелся на неделю с 29 августа по 4 сентября. Тогда средний показатель достиг 342.CDC приводят данные с 1 августа 2020 года. Более ранняя информация недоступна.Медицинские власти США считают, что на штамм коронавируса "омикрон" приходится около 59% случаев COVID в стране. По данным CDC, в США 27 декабря зафиксировали 441 278 заражений, что превысило предыдущий рекордный показатель (290 тысяч) от 20 декабря.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
13:30 29.12.2021
 
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19

Число госпитализаций детей в COVID-19 в США за две недели выросло почти на 50%

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Согласно регулятору, число пациентов до 17 лет, поступивших в больницы с подтвержденным коронавирусом, на прошлой неделе выросло на 48,2% по сравнению с неделей, завершившейся 19 декабря.
Если с 13 по 19 декабря количество детских госпитализаций на 100 тысяч человек в среднем составляло 206, то с 20 по 26 декабря оно выросло до 305.
Отмечается, что пик поступлений пришелся на неделю с 29 августа по 4 сентября. Тогда средний показатель достиг 342.
CDC приводят данные с 1 августа 2020 года. Более ранняя информация недоступна.
Медицинские власти США считают, что на штамм коронавируса "омикрон" приходится около 59% случаев COVID в стране. По данным CDC, в США 27 декабря зафиксировали 441 278 заражений, что превысило предыдущий рекордный показатель (290 тысяч) от 20 декабря.
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