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В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19 - РИА Новости, 29.12.2021
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19
Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:30
2021-12-29T13:30
2021-12-29T13:30
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ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости. Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).Согласно регулятору, число пациентов до 17 лет, поступивших в больницы с подтвержденным коронавирусом, на прошлой неделе выросло на 48,2% по сравнению с неделей, завершившейся 19 декабря.Если с 13 по 19 декабря количество детских госпитализаций на 100 тысяч человек в среднем составляло 206, то с 20 по 26 декабря оно выросло до 305.Отмечается, что пик поступлений пришелся на неделю с 29 августа по 4 сентября. Тогда средний показатель достиг 342.CDC приводят данные с 1 августа 2020 года. Более ранняя информация недоступна.Медицинские власти США считают, что на штамм коронавируса "омикрон" приходится около 59% случаев COVID в стране. По данным CDC, в США 27 декабря зафиксировали 441 278 заражений, что превысило предыдущий рекордный показатель (290 тысяч) от 20 декабря.
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в мире, сша, коронавирус covid-19
В США резко выросло число госпитализаций детей с COVID-19
Число госпитализаций детей в COVID-19 в США за две недели выросло почти на 50%
ВАШИНГТОН, 29 дек - РИА Новости.
Количество госпитализаций детей до 17 лет с коронавирусом в США
за последние две недели выросло в среднем на 48%, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Согласно регулятору, число пациентов до 17 лет, поступивших в больницы с подтвержденным коронавирусом, на прошлой неделе выросло на 48,2% по сравнению с неделей, завершившейся 19 декабря.
Если с 13 по 19 декабря количество детских госпитализаций на 100 тысяч человек в среднем составляло 206, то с 20 по 26 декабря оно выросло до 305.
Отмечается, что пик поступлений пришелся на неделю с 29 августа по 4 сентября. Тогда средний показатель достиг 342.
CDC приводят данные с 1 августа 2020 года. Более ранняя информация недоступна.
Медицинские власти США считают, что на штамм коронавируса "омикрон" приходится около 59% случаев COVID в стране. По данным CDC, в США 27 декабря зафиксировали 441 278 заражений, что превысило предыдущий рекордный показатель (290 тысяч) от 20 декабря.