https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765960754.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Калмыкии и Туве (0,04%), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0,06 и 0,07%... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T11:33
2021-12-29T11:33
2021-12-29T11:34
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Калмыкии и Туве (0,04%), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0,06 и 0,07% соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,04%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,06%, 3. Чукотский автономный округ - 0,07%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html
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общество, республика тыва, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 29.12.2021 (обновлено: 11:34 29.12.2021)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии и Туве — по 0,04%