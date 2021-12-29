https://ria.ru/20211229/koronavirus-1765960754.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 29.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Калмыкии и Туве (0,04%), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0,06 и 0,07%... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:33

2021-12-29T11:33

2021-12-29T11:34

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Калмыкии и Туве (0,04%), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0,06 и 0,07% соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва - 0,04%, 2. Ненецкий автономный округ - 0,06%, 3. Чукотский автономный округ - 0,07%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

республика тыва

республика калмыкия

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общество, республика тыва, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии