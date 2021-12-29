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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211229/kitay-1766054462.html
Будущее сегодня. Китай готовится к электромобильной революции
Будущее сегодня. Китай готовится к электромобильной революции - РИА Новости, 29.12.2021
Будущее сегодня. Китай готовится к электромобильной революции
Китай готовится к тому, чтобы стать крупнейшей в мире электромобильной державой. На долю КНР сегодня приходится 55 процентов мировых продаж автомобилей на новых РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T18:01
2021-12-29T18:01
россия-китай: главное
китай
volkswagen group
tesla motors
хань чжэн
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МОСКВА, 29 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готовится к тому, чтобы стать крупнейшей в мире электромобильной державой. На долю КНР сегодня приходится 55 процентов мировых продаж автомобилей на новых источниках энергии. Все больше мировых автопроизводителей стремятся переместить производство в КНР, а в самом Китае как грибы после дождя появляются новые стартапы по производству электрокаров.Впереди планетыПо данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первые 11 месяцев 2021 года продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в Китае почти утроились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это на фоне спада в мировой автоиндустрии, связанного с последствиями коронакризиса.На автомобили на новых источниках энергии пришлась почти пятая часть продаж всех легковых автомобилей в ноябре 2021-го, при этом за весь 2020-й на них пришлось лишь 6,2 процента. Сегодня два из пяти крупнейших мировых производителей электромобилей - из Китая. Но что еще более впечатляюще, КНР лидирует по поставкам аккумуляторов для электромобилей. На компании Contemporary Amperex Technology CATL и BYD в сумме приходится 40 процентов мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей.Несмотря на влияние эпидемии COVID-19 на авторынок, на многих китайских предприятиях, где производят автомобили на новых источниках энергии, наблюдается рост производства. Во-первых, это связано с тем, что вместо субсидий китайские власти ввели систему квотирования, согласно которой не менее 12 процентов производства автоконцернов должно приходиться на электрические автомобили. Во-вторых, электрокары пользуются все большим спросом. Так, продажи электромобилей в Китае в ноябре 2021-го достигли 378 тысяч единиц, что на 122,3 процента больше, чем в ноябре 2020 года.В целом на конец 2021 года на дорогах Китая насчитывалось около 7 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. Среди них не только легковые автомобили, но и электробусы. На сегодняшний день 466 тысяч (66,2 процента) автобусов в стране – электрические.Успешная политикаТакой успех индустрии электромобилей – во многом результат успешной политики властей. Как отмечал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, Китай создал развитую отраслевую цепочку, которая связывает все стадии производства электромобилей – от металлургии до двигателей, аккумуляторов и программного обеспечения. Более того, в Китае одна из самых развитых сетей зарядных станций в мире.Благодаря четкой стратегии и щедрым субсидиям, Китай с 2015 года является ведущим мировым рынком для электромобилей и гибридных электромобилей.Ожидается, что в 2025 году на долю автомобилей на новых источниках энергии будет приходиться 20 процентов продаж новых автомобилей. В 2030 году – 40 процентов, а в 2035 году половина новых авто на рынке будут электрическими.Несмотря на то, что Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, он никогда не был крупным мировым экспортером автомобилей.Однако скоро это может измениться.Шведская Polestar, принадлежащая китайской Geely, продает свои электромобили китайского производства в Европе, а британский производитель автомобилей MG Motor, купленный SAIC в 2007 году, также производит свои электромобили в Китае. Оба предприятия хорошо зарекомендовали себя в Европе, но все еще далеко отстают от Tesla и традиционных лидеров рынка, таких как Volkswagen. Другие китайские производители автомобилей от NIO до BYD также стремятся продавать свои автомобили в Европе, особенно в Норвегии, где электромобилей больше всего среди европейских стран.
https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html
https://ria.ru/20211229/kitay-1766052437.html
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китай, volkswagen group, tesla motors, хань чжэн
18:01 29.12.2021
 

Будущее сегодня. Китай готовится к электромобильной революции

© AP Photo / Ng Han GuanПосетители автосалона по продаже электромобилей в Пекине
Посетители автосалона по продаже электромобилей в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 29 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готовится к тому, чтобы стать крупнейшей в мире электромобильной державой. На долю КНР сегодня приходится 55 процентов мировых продаж автомобилей на новых источниках энергии. Все больше мировых автопроизводителей стремятся переместить производство в КНР, а в самом Китае как грибы после дождя появляются новые стартапы по производству электрокаров.

Впереди планеты

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в первые 11 месяцев 2021 года продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в Китае почти утроились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это на фоне спада в мировой автоиндустрии, связанного с последствиями коронакризиса.
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24 декабря, 14:01Россия-Китай: Главное
Китайские электромобили покоряют мир
На автомобили на новых источниках энергии пришлась почти пятая часть продаж всех легковых автомобилей в ноябре 2021-го, при этом за весь 2020-й на них пришлось лишь 6,2 процента. Сегодня два из пяти крупнейших мировых производителей электромобилей - из Китая. Но что еще более впечатляюще, КНР лидирует по поставкам аккумуляторов для электромобилей. На компании Contemporary Amperex Technology CATL и BYD в сумме приходится 40 процентов мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей.
Несмотря на влияние эпидемии COVID-19 на авторынок, на многих китайских предприятиях, где производят автомобили на новых источниках энергии, наблюдается рост производства. Во-первых, это связано с тем, что вместо субсидий китайские власти ввели систему квотирования, согласно которой не менее 12 процентов производства автоконцернов должно приходиться на электрические автомобили. Во-вторых, электрокары пользуются все большим спросом. Так, продажи электромобилей в Китае в ноябре 2021-го достигли 378 тысяч единиц, что на 122,3 процента больше, чем в ноябре 2020 года.
Рабочий в Шанхае использует систему дистанционного управления, поддерживаемую технологией 5G, для управления краном, расположенным в провинции Хунань - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
17:53Россия-Китай: Главное
Лидер цифры. Как Китай "оцифровывает" свою экономику
В целом на конец 2021 года на дорогах Китая насчитывалось около 7 миллионов транспортных средств на новых источниках энергии. Среди них не только легковые автомобили, но и электробусы. На сегодняшний день 466 тысяч (66,2 процента) автобусов в стране – электрические.

Успешная политика

Такой успех индустрии электромобилей – во многом результат успешной политики властей. Как отмечал вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, Китай создал развитую отраслевую цепочку, которая связывает все стадии производства электромобилей – от металлургии до двигателей, аккумуляторов и программного обеспечения. Более того, в Китае одна из самых развитых сетей зарядных станций в мире.
Благодаря четкой стратегии и щедрым субсидиям, Китай с 2015 года является ведущим мировым рынком для электромобилей и гибридных электромобилей.
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Вчера, 14:49Россия-Китай: Главное
"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике
Ожидается, что в 2025 году на долю автомобилей на новых источниках энергии будет приходиться 20 процентов продаж новых автомобилей. В 2030 году – 40 процентов, а в 2035 году половина новых авто на рынке будут электрическими.
Несмотря на то, что Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком, он никогда не был крупным мировым экспортером автомобилей.Однако скоро это может измениться.
Шведская Polestar, принадлежащая китайской Geely, продает свои электромобили китайского производства в Европе, а британский производитель автомобилей MG Motor, купленный SAIC в 2007 году, также производит свои электромобили в Китае. Оба предприятия хорошо зарекомендовали себя в Европе, но все еще далеко отстают от Tesla и традиционных лидеров рынка, таких как Volkswagen. Другие китайские производители автомобилей от NIO до BYD также стремятся продавать свои автомобили в Европе, особенно в Норвегии, где электромобилей больше всего среди европейских стран.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайVolkswagen GroupTesla motorsХань Чжэн
 
 
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