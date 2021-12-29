https://ria.ru/20211229/kirgiziya-1765936692.html

В Киргизии началось первое заседание парламента нового созыва

В Киргизии началось первое заседание парламента нового созыва - РИА Новости, 29.12.2021

В Киргизии началось первое заседание парламента нового созыва

Первое заседание парламента нового созыва началось в Киргизии, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T09:03

2021-12-29T09:03

2021-12-29T09:03

в мире

киргизия

нуржан шайлдабекова

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БИШКЕК, 29 дек - РИА Новости. Первое заседание парламента нового созыва началось в Киргизии, передает в среду корреспондент РИА Новости.В настоящее время перед нардепами выступает председатель Центризбиркома республики Нуржан Шайлдабекова: повторно оглашает официальные итоги голосования на выборах 28 ноября. Также она должна вручить мандаты новым депутатам законодательного собрания.Впоследствии заседание законодательного собрания по традиции продолжится под председательством самого старшего по возрасту депутата. В этом созыве это - Шарапаткан Мажитова. Планируется, что сегодня депутаты принесут присягу и изберут нового, постоянного спикера.Выборы седьмого созыва парламента Киргизии прошли в конце ноября. Согласно оглашенным 15 декабря данным ЦИК, по итогам выборов 54 мандата разделили между собой прошедшие в законодательное собрание шесть партий: "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна Кыргызстан"), "Ишеним" ("Вера"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Альянс", "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") и "Ыйман Нуру" ("Луч веры"). Еще 34 мандата достались кандидатам, победившим в одномандатных округах. По двум округам назначены перевыборы: там большинство голосов избирателей были отданы против всех кандидатов. Они состоятся 27 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20211221/akaev-1764682026.html

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в мире, киргизия, нуржан шайлдабекова