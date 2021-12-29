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Выпуск ряда газет в Норвегии приостановили из-за хакерской атаки
Выпуск ряда газет в Норвегии приостановили из-за хакерской атаки - РИА Новости, 29.12.2021
Выпуск ряда газет в Норвегии приостановили из-за хакерской атаки
Ведущая медиагруппа Норвегии Amedia приостановила выпуск печатных изданий и инициировала проверку утечки данных после того, как компания подверглась хакерской... РИА Новости, 29.12.2021
2021-12-29T13:48
2021-12-29T13:48
в мире
технологии
норвегия
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Ведущая медиагруппа Норвегии Amedia приостановила выпуск печатных изданий и инициировала проверку утечки данных после того, как компания подверглась хакерской атаке в ночь на вторник, сообщается на сайте группы."В ночь на 28 декабря многие из центральных компьютерных систем Amedia подверглись хакерской атаке. Интернет-издания выходят в обычном режиме, однако бумажные издания в среду не выходят", - говорится в сообщении.Как отметили в группе, системы публикации бумажных изданий, анонсов и система подписки не работают, как положено. Ситуацию в компании называют серьезной и не исключают того, что в руки хакеров попали данные пользователей, однако среди них нет паролей и банковских данных подписчиков. Руководство группы намерено обратиться в правоохранительные органы в связи с инцидентом.Amedia издаёт более 90 газет и другой печатной продукции, ее аудитория оценивается примерно в два миллиона человек.
https://ria.ru/20211226/ataka-1765511489.html
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в мире, технологии, норвегия
13:48 29.12.2021
 
Выпуск ряда газет в Норвегии приостановили из-за хакерской атаки

Норвежская медиагруппа Amedia приостановила выпуск газет из-за хакерской атаки

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МУРМАНСК, 29 дек – РИА Новости. Ведущая медиагруппа Норвегии Amedia приостановила выпуск печатных изданий и инициировала проверку утечки данных после того, как компания подверглась хакерской атаке в ночь на вторник, сообщается на сайте группы.
"В ночь на 28 декабря многие из центральных компьютерных систем Amedia подверглись хакерской атаке. Интернет-издания выходят в обычном режиме, однако бумажные издания в среду не выходят", - говорится в сообщении.
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Как отметили в группе, системы публикации бумажных изданий, анонсов и система подписки не работают, как положено. Ситуацию в компании называют серьезной и не исключают того, что в руки хакеров попали данные пользователей, однако среди них нет паролей и банковских данных подписчиков. Руководство группы намерено обратиться в правоохранительные органы в связи с инцидентом.
Amedia издаёт более 90 газет и другой печатной продукции, ее аудитория оценивается примерно в два миллиона человек.
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